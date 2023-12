Smiljana Srnec, osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić, vratila se u zatvor u ponedjeljak 4. prosinca, tjedan dana ranije nego što je bilo potrebno. Kaznionica u Požegi je o tome 7. prosinca obavijestila Županijski sud u Slavonskom Brodu, neslužbeno doznaje 24sata.

Podsjetimo, Srnec je bila na prekide izdržavanja kazne u trajanju od tri mjeseca, što je odobrio Županijski sud u Slavonskom Bordu. Razlog prekidu je bila operacija krelježnice s kojom problema ima već više od 20 godina. Termin za operaciju je bio 18. rujna, a Srnec je iz zatvora izašla šest dana ranije.

Tražila je produljenje, ali sud je to odbio

Jedan od glavnih uvjeta privremenog puštanja bio je da se Srnec mora javljati u nadležnu policijsku postaju te jednom tjedno u probacijski ured prema odobrenom mjestu prekida, ako je određen nadzor. Tri mjeseca koja nije provela u zatvoru ne uračunavaju joj se u izvršenje kazne od 15 godina zatvora.

Nedavno se neslužbeno doznalo i da je Srnec zatražila produljenje prekida, ali Županijski sud je to odbio. U kaznionicu se trebala javiti do 12. prosinca. Ako to bude bilo moguće, rehabilitaciju će obaviti unutar zatvorskog sustava, a ako ne, mogla bi ponovno biti puštena.

Smiljana Srnec je 2020. osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva iz 2000. godine. Sestru Jasminu je ubila tupim predmetom, a zatim ju sakrila u škrinju u obiteljskoj kući u Palovcu gdje je tijelo bilo punih 19 godina. Vrhovni sud potvrdio joj je kaznu u travnju 2021. godine.

