Damira Šišakovića (42), zvanog Šijo, prozvali su sisačkim Hulkom kada je iz zatvora u Sisku pobjegao tako što je raširio rešetke na prozoru ćelije. Nikako se ne uspijeva zadržati dulje vrijeme na slobodi pa dok trenutno služi kaznu u Lipovici, na Općinskog kaznenom sudu u Zagrebu suočio se s osuđujućom nepravomoćnom presudom zbog slučaja iz 2022. godine.

Zbog bludničenja nad državljankom Indije, koja je tada bila podstanarka u kući njegove djevojke, te zbog narušavanja neprovedivosti doma jer joj je upao u stan koji je koristila, sisački je Hulk osuđen an dvije i pol godine zatvora.

'Ušao je u sobu i počeo me dirati'

Izrečena mu je mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu u istom razdoblju i izvršavat će se u okviru zatvorskog sustava, prenosi Jutarnji list.

"Ušao je u moju spavaću sobu oko 1 sat, ponašao se kao psihopat, govorio mi je: ‘Neću te povrijediti‘. Sjeo mi je na krevet, počeo me dirati. Vikala sam i nisam mogla disati. Smrdio je na alkohol. Rekla sam mu da mi treba lijek. Otišli smo u kuhinju, a on me držao za prste. Uzela sam nož, pa mi je zgrabio ruku i porezala sam se. Molila sam ga da ode, a on je govorio na engleskom da ne zovem policiju i da ne kažem ništa stanodavki. Otišao je u svoj stan i pustio glasnu glazbu, a ja sam otrčala u kupaonicu i zaključala se. Nazvala sam kolegicu i rekla što se dogodilo", ispričala je žrtva dodajući da se Šišaković vratio u stan te lupao po vratima kupaonice prije nego što ih je potrgao.

Pojasnila je da je za nožem posegnula jer se bojala da će je napasti, no negirala je da ga je pokušala ubosti.

Šišaković s druge strane negira krivnju. Tvrdio je da je prije toga nedavno izašao iz zatvora i da je s društvom bio u izlasku i popio te konzumirao kokain.

"Došao sam do kuće svoje djevojke i 10 minuta pokušavao ući gađajući vrata. Umjesto u stan na kat, otišao sam ravno u tu prostoriju u prizemlju. Vidio sam neku ženu koja je vrisnula. Bio sam pijan i drogiran i onda je ona uzela nož, njime mahala te se porezala, a ja sam joj ga uzeo. Otišao sam u stan gore i vratio se k njoj. Kucao sam joj na vrata kupaonice da pitam treba li zvati hitnu", tvrdi.

Bludničio nad maloljetnicom na Krku

Potvrdio je da joj je rekao da ne zove policiju, ali zato što je prije toga proveo nepunih šest godina u zatvora. Branio se da je kobne večeri samo htio ići spavati i da ju nije dirao, no sud mu nije povjerovao.

I prije toga Šišaković je imao već dvije presude za bludnje radnje, ali i druga (ne)djela s elementima nasilja. Na pet i pol godina osuđen je za razbojništvo i spolno zlostavljanje maloljetnice koju je zajedno s prijateljem zaskočio nedugo nakon bijega u zatvoru u kojem je izdržavao kaznu od godinu dana zbog pljačke kladionice.

Iz ćelije je nestao u srpnju 2016. godine, a kada je stigao do Krka zaskočio je 16-godišnjakinju, zaprijetio joj je nožem i prisilio da ode s njim u šumu gdje je nad njom bludničio.

Djevojci je zatim zaprijetio pištoljem te ju odvezao do bankomata u Malinskoj. Iako je prema tvrdnjama tužiteljstva s prijateljem tražio tada od nesretne djevojke da s bankomata podigne novac, krivnja je dokazana samo Šišakoviću.

Drugooptuženi je oslobođen krivnje za sudjelovanje u razbojništvu u kojem su djevojci uzeli tadašnjih 300 kuna.

Nakon 48 sati od bijega iz zatvora, Šišaković je ponovno uhićen na Krku te je kasnije smješten u stroži zatvor. Kazna za seksualno zlostavljanje maloljetnice kasnije mu je smanjena na pet godina.

