Šibenčanka podlo prevarila mladog Slavonca: Skinula mu s računa 'finu' svotu eura

Žena s područja Šibenika podlo je prevarila 21-godišnjeg muškarca i preko mobilne aplikacije mu s računa skinula 1850 eura.

"Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Šibenika koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo Računalna prijevara.

Naime, ona je 15. lipnja 2025. pristupila mobilnoj aplikaciji te s računa u vlasništvu 21-godišnjaka s područja Pakraca skinula novčani iznos od 1.850,00 eura", objavili su iz PU požeško-slavonske.

