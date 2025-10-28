UH, KAKVA POGREŠKA /

Šibenčanka podlo prevarila mladog Slavonca: Skinula mu s računa 'finu' svotu eura

Šibenčanka podlo prevarila mladog Slavonca: Skinula mu s računa 'finu' svotu eura
Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu

28.10.2025.
9:28
Ljubiša Prica
Žena s područja Šibenika podlo je prevarila 21-godišnjeg muškarca i preko mobilne aplikacije mu s računa skinula 1850 eura.

"Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Šibenika koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo Računalna prijevara.

Naime, ona je 15. lipnja 2025. pristupila mobilnoj aplikaciji te s računa u vlasništvu 21-godišnjaka s područja Pakraca skinula novčani iznos od 1.850,00 eura", objavili su iz PU požeško-slavonske.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko stoji iza SMS prijevara? Iz pošte poručuju: 'Gotovo ih je nemoguće otkriti':

