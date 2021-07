Teške optužbe za profesora u osnovnoj školi nedaleko Slavonskog Broda. Sestra bivše učenice govori kako se prema njenoj sestri profesor nedolično ponašao dok je išla u sedmi i osmi razred, piše RTL.hr.

"To njegovo piljenje u grudi i stražnjicu, komentiranje fizičkog izgleda. Kad je išla odgovarati sestra, kad je pala spužva, on se spustio po tu spužvu dirajući je po nogama. Moja sestra se usprotivila", rekla je sestra bivše učenice Marina Šarić.

Ravnateljica tvrdi, takvih je prijava bilo još pa je profesora suspendirala prvi put. Policija podnosi prijavu, no Državno odvjetništvo prijavu odbacuje. "Institucije su tri mjeseca šutjele. Sve institucije. Došla je Korona, Tu je sve stalo. Državna odvjetnica nije pokrenula postupak. Odlučila je to sve odbiti. Ja sam učitelja bila primorana vratiti na posao", kazala je ravnateljica Veronika Čerenko.

Profesor tvrdi da su to teška podmetanja ravnateljice

Ravnateljica je profesora suspendirala i drugi put. "Pjeva, glumi Severinu, njiše bokovima. Glumi scene masturbacije po mikrofonu. To je djecu uznemirilo. Ja sam dobila takvu službenu zabilješku pisanu od učiteljice koja je imala nastavu poslije njega. Ja sam učitelja opet suspendirala", rekla je ravnateljica Čerenko.

No Državno odvjetništvo i drugi puta odbacuje prijavu jer su ustanovili kako nisu ostvarena obilježja kaznenog djela.

Profesor, logično, ne želi pred kamere no u razgovoru s nama govori kako su to teška podmetanja jer ravnateljica za to ima razlog. On je član školskog odbora koji joj ne odgovara. Govori, optužbe su i počele tek kada je došao na tu funkciju.

Školski odbor razriješio ravnateljicu

Ravnateljica je pokrenula i proceduru redovnog otkaza ugovora o radu, no Sindikat hrvatskih učitelja odbija dati suglasnost za otkaz. Osnivač škole svjestan je da je i atmosfera u zbornici loša.

"Ravnateljica dosta toga izvodi u zadnjih nekoliko godina. Inspekcije su gore malo, malo. Narušeni su međuljudski odnosi. Tu je stvar jasna. Školski odbor je dobio rješenje državnog inspektorata da se ravnateljica treba razriješiti a oni to moraju sprovesti", ističe gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Glasanjem školskog odbora danas je ravnateljica ove škole smijenjena. Omjer glasova bio je 4 prema 3 za njezinu smjenu.