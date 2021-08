Šerif Hrustić, 21-godišnjak poznat i pod nadimkom Mrvica, koji je 18. kolovoza pobjegao iz policijskog kombija, oslobodio se lisica, a potom se četiri dana skrivao, dobio je novu optužnicu. Jutarnji doznaje da je na Općinski kazneni sud u Zagrebu stigla optužnica koja ga tereti da je s Ninom N. i Arditom A. odradio seriju pljački bicikala.

Na meti su im bili bicikli parkirani pored trgovačkog centra City Center One East u zagrebačkom Vukomercu. U krađi im nije smetalo ni to što su prometala bila vezana sajlama i lokotima, kao ni to što su svoje prljave rabote obavljali usred bijela dana, kad su mogli biti lako viđeni.

'Operirali' na poznatoj lokaciji

Znali su da je to područje bogato biciklima. Nino N. je od 25. rujna 2017. do 18. svibnja 2018. ondje već ukrao šest bicikala, a sada je držao stražu, dok su Hrustić i Ardit A. kliještima presijecali sajle. Bicikle su naposljetku prodali, a novac podijelili. Tužiteljstvo za Hrustića i Ardita A. traži šest mjeseci zatvora, a za Ninu N., koji je jedini sve priznao, čak godinu dana.

"Priznajem sve krađe. Sa sobom sam imao kliješta. Presijecao bih sajle po dolasku do Cityja i odvozio se biciklom. Prodavao sam bicikle nepoznatim ljudima po Kozari boku i Kozari putovima. Tražio sam od 500 kuna do 100 eura, a novac sam trošio na izlaske i na društvo. A krađu bicikala sa Šerifom i Arditom dogovorio sam u kvartu. Otišli smo do Cityja, stajao sam malo dalje jer nisam bio za to da se ukrade baš taj jedan bicikl, no Šerif i Ardit su presjekli sajlu i odvezli se. Bicikl smo prodali, a novac potrošili na izlaske", priznao je Nino N.

Dosje se i dalje puni

Inače, Mrvica krati dane u istražnom zatvoru zbog bijega iz policijskog kombija. Optužen je za to, ali i prisilu prema službenoj osobi. Iza njega su već tri osuđujuće presude, a u policijskim dosjeima je evidentiran stotinjak puta.