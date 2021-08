Šerif Hrustić (21), poznatiji i kao Mrvica, bjegunac je koji je uspio pobjeći zagrebačkoj policiji u srijedu na području Trnja. Policija ga i dalje traži, a prema pisanju Jutarnjeg lista, on je stari policijski znanac.

Iza sebe ima tri sudske presude i nekoliko potraga. Za sebe je govorio kako je završio sedam razreda osnovne škole i da radeći na građevini prehranjuje obitelj.

U istražnom je zatvoru bio posljednji put od 11. prosinca 2020. do 2. veljače ove godine. Tada je napustio ćeliju kao pravomoćni osuđenik.

Krao mopede i provaljivao u urede

Od sredine 2019., pa do ljeta prošle godine, po Zagrebu je s još dvije policiji nepoznate osobe krao mopede i bicikle te provaljivao u urede tvrtki iz kojih je krao vatrogasne aparate i motorna ulja. Među ostalim, ukrao je i jedan ručni sat Armani.

Zbog navedenih je krađa osuđen na 11 mjeseci zatvora, koji su mu na koncu zamijenjeni radom za opće dobro. Hrustić je u sudnici priznao djela te izrazio kajanje i žaljenje. Zamolio je i sud za blažu kaznu, što mu je isti i dopustio te je odmah pušten na slobodu i presuda je postala pravomoćna.

Potom je krao i bicikle

No nije dugo potrajalo da ga sustigne i druga presuda zagrebačkog suda zbog krađa koje je odradio, također s prijateljima. Ovog puta kazna je bila godinu dana s četverogodišnjim rokom kušnje. Teretilo ga se tada zbog krađe 20-ak skupih bicikala tijekom 2018. godine u centru Zagreba, ispred raznih kafića i restorana, ali i ispred Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta te raznih srednjih škola.

Krajem prošle godine na zagrebačkog Općinskog sudu donesena je prva presuda s kojom se suočio Hrustić. S dvojicom je prijatelja provaljivao u automobile i kombije uz kojih su krali skupocjeni alat.

Izrazio kajanje

„Kajem se. Želim promijeniti svoj način života, posebice zato što mi se rodilo dijete. Pokušavam pronaći posao i nadam se da ću početkom 2021. početi raditi. Predmete koje samo ukrali iz auta, u koji smo provalili odvijačem, prodali smo. Od prodaje ukradenih predmeta zaradili smo 3000 do 4000 kuna, koje smo podijelili. Pomogao sam sestri platiti režije i kupio sam joj stvari za djecu“, riječi su kojima se krajem prošle godine branio Hrustić u sudnici.

No, s obzirom na novonastale okolnosti neke od presuda bit će opozvane te će i njih morati odslužiti, Također, zbog napada na službenu osobu prijeti mu od jedne do osam godina zatvora – ukoliko mu policija uopće uđe u trag.

Razbojstvo u Sloveniji

Podsjetimo, Hrustić je uhićen u utorak u Zagrebu na temelju europskog uhidbenog naloga koji je za njim raspisao Okružni sud u Kopru, a radilo se o razbojstvu u jednoj zlatarnici.

Policajci su ga potom u srijedu vodili na ispitivanje u tužiteljstvo u zgradu Zagrepčanke, no dolaskom sa stražnje strane do rampe, nakon što se kombi zaustavio, a policajac otvorio vrata policijskog kombija, Hrustić se zaletio punom silinom u policajca kojeg je pritom i ozlijedio. Također, po svemu sudeći lisice kojima je Hrustić bio vezan nisu bile dobro zatvorene te ih je uspio odbaciti, kao i policajce koji su ostali iza njega. On je, brzinom munje, proletio po Vukovarskoj u nepoznato.