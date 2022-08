Novinar Vladimir Matijanić tragično je preminuo od covida-19 nakon što mu je uskraćena liječnička pomoć, a o njegovoj obdukciji Slobodna Dalmacija razgovarala je s Antonijem Alujevićem, stalnim sudskim vještakom i pročelnikom Odjela za sudsku medicinu pri KBC-u Split.

Alujević je kazao da je šokiran jer je obdukcija objavljena u subotu izvan radnog vremena, oko 18 sati. Smatra i kako je obdukciju obavila bolnička patologinja koja nije ovlaštena ni školovana za uzimanje uzoraka za toksikologiju niti za njihovo interpretiranje.

'Tko se usudio ovo narediti van radnog vremena'

"Malo je reći da sam iznenađen, bolje je reći da sam šokiran, kako je obdukcija preminulog novinara Vladimira Matijanića, obavljena u subotu, van radnog vremena, u kasnim poslijepodnevnim satima oko 18 sati, kao i da je obdukciju obavila bolnička patologinja koja nije ovlaštena ni školovana za uzimanje uzoraka za toksikologiju, a kamoli za njihovo interpretiranje. Kolegica patologinja koja je obavila obdukciju nije sudska vještakinja i ona može napisati nalaz, ali ne može dati i mišljenje", rekao je Alujević za Slobodnu.

S obavljenom obdukcijom nije bio upoznat Alujević, ali ni Šimun Anđelinović, predstojnik splitske patologije.

"Mene kao prvog čovjeka sudske medicine u KBC-u Split zanima po čijem je nalogu obavljena obdukcija, tko je to naredio, a još više tko se to usudio narediti van radnog vremena, u subotu poslijepodne u 18 sati? Dakle, ovdje se ne radi o liječničkoj taštini već o činjenici da po protokolu ovakvu obdukciju mora raditi specijalist sudske medicine, koji uz to mora biti i od strane Županijskog suda imenovan stalnim sudskim vještakom, a nikako ne bolnički patolog. Patolog može obaviti obdukciju ako u gradu, u kojemu se obavlja obdukcija nema specijaliste sudske medicine, što u Splitu nije slučaj, jer osim mene u Splitu je takva osoba i prof. dr. sc. Marija Definis, kao i prof. dr. sc. Šimun Anđelinović", kaže Alujević.

'Po čijem nalogu je ovo napravljeno'

"Pomoćnik obducenta je žurno "dignut" iz svoje kuće u subotu poslijepodne i pozvan na obdukciju?! Budući da se radilo o poznatom novinaru patologinja koja se obavila obdukciju morala je biti svjesna što bi, odnosno što će iz cijelog slučaja proizići", kaže Alujević.

Smatra kako ova obdukcija nije smjela biti obavljena na ovaj način. "Zaista ne mogu vjerovati da je nešto ovako napravljeno. Zanima me, ponavljam, po čijem nalogu? Da bih čitateljima još plastičnije pojasnio što je napravljeno, reći ću sljedeće - ja znam obaviti operaciju slijepog crijeva, no nikada je ne bih obavio. Za to bih zvao kirurga. Isto tako i ovo. Patolog zna obaviti obdukciju, ali za to, odnosno za ovakav slučaj mora zvati specijalistu sudske medicine, koji je uz to sudski vještak, a nikako ne smije "ulaziti u tuđe dvorište", zaključuje dr. Alujević za Slobodnu Dalmaciju.