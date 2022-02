Roman Brnada, muškarac osumnjičen za teško ubojstvo u subotu u Rijeci, preseljen je u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, nakon što mu je jučer određeno mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, od mogućeg utjecaja na svjedoke i dokaze. Razlozi za istražni zatvor bili su, dalje, i opasnost od ponavljanja djela, te naročito teških okolnosti za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora.

Odvjetnik Aris Šarunić koji je Brnadi dodijeljen po službenoj dužnosti, za Index je potvrdio da je njegov branjenik prebačen u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj u Zagrebu.

"Po mojim saznanjima on ima povijest psihičke bolesti. Vidjeli ste ga, izgleda li on vama kao zdrav čovjek?", rekao je za spomenuti portal i dodao: 'Jučer sam podnio zahtjev i on je po mom zahtjevu i mišljenju doktora u Rijeci prebačen u Zatvorsku bolnicu u Zagreb i tamo ostaje do daljnjega'.

Podsjetimo, Brnadi je istražni zatvor određen nakon što je u subotu u 13.40 u kafiću u centru Rijeke nasrnuo na 67-godišnju ženu i nasmrt je pretukao. Prijeti mu 40 godina zatvora.