25-godišnji sin voditelja službe jednog ministarstva je zbog teškog premlaćivanja taksista prije dvije i pol godine, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu kažnjen je radom za opće dobro, doznaje Jutarnji. Iako je prvotna nepravomoćna presuda bila 10 mjeseci zatvora, sve mu je zamijenjeno sa 600 sati rada za opće dobro. Tko zna kako bi bio kažnjen da mu sud nije uzeo kao otegotnu okolnost brutalnost počinjenja kaznenog djela, koje je snimljeno mobitelom.

"Nije bilo riječi o jednom udarcu koji je zadao oštećenom već o nizu udaraca te je ustrajao na udaranju kojom prilikom je pokazao upornost i kriminalnu volju. Sud nije mogao izostaviti ni cjelokupni kontekst događaja jer je oštećeni u jednom trenutku izvadio pištolj i zaprijetio oružjem. Takav način samoobrane je pretjeran za uređeno društvo u kojem živimo. Nismo na divljem zapadu, oštećeni je mogao zvati policiju i potražiti pomoć. Kao olakotne okolnosti, pak, prilikom odmjeravanja kazne uzeto je u obzir okrivljenikovo priznanje djela, mladost, ranija neosuđivanost te činjenica da je bio pijan. Na mlade ljude može se utjecati mjerom rada za opće dobro", obrazložila je sutkinja.

Zahvalio se žrtvi jer ga nije ubila

Osuđenik je u svojoj obrani priznao krivnju te izrazio kajanje. Ispričao se pretučenom taksistu te mu se zahvalio što nije pucao u njega, već u zrak. Taksist je inače dobio teške podljeve očiju i razderotine vjeđa, prijelom sinusa, očne šupljine i nosnog nastavka gornje čeljusti te niz krvarenja.

Na pitanje sutkinje čime može opravdati svoj napad, poručio je da se nalazio u teškoj fazi života te da je to možda posljedica ranijeg fizičkog zlostavljanja u svojoj obitelji. Priznao je da je popio te večeri, ali ne toliko da bi bio nasilan. Istaknuo je da nije mirno spavao, iako se nije pokušao javiti pretučenom taksistu.

Napad nije posljedica kriminalne volje

Tužiteljstvo je ustvrdilo da je počinjenje kaznenog djela dokazano te je zatražilo godinu dana zatvora. No, optuženikov odvjetnik Ivan Orešković je naveo niz olakotnih okolnosti.

"Napad koji se dogodio bio je agresivan, ali tu nije bilo kriminalne volje. On je mlada osoba, koja je u vrijeme djela imala manje od 23 godine, nikad nije kažnjavan i iza sebe ima historijat prilikom odrastanja. Same posljedice napada koje su nastale ničim ne odskaču od kaznenih djela kojih smo se već nagledali na sudu. Godina dana zatvora koliko traži tužiteljstvo, je prestroga kazna. Ovo je medijski predmet, ali moramo imati objektivne razloge za kaznenu sankciju. Njegova isprika, priznanje, mladost su okolnosti radi kojih mu treba dati drugu šansu. To je bio eksces u njegovu ponašanju i smatram da uvjetna osuda može polučiti svrhom", rekao je Orešković.

Prijatelji napadača su na suđenju svjedočili o svađi s njime u koju se u jednom trenutku umiješao i taksist, jer je putnica od njega tražila da stane. Nakon kraće čarke obojica su se sukobila izvan taksija, bilo je i pucnjeva, a gori epilog je spriječila policija koja je stigla u međuvremenu.

"Nakon što je vozač ispalio hitac u zrak, ovaj ga je i dalje udarao. Nije dozvoljavao taksistu da se udalji i zatvori vrata auta, već je šakama i nogama lupao po auto i po vozaču, prisjetila se svjedokinja.