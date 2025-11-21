Pucnjava pokraj osnovne škole u Sisku: Policija uhitila dvije osobe

Sisačko-moslavačka policija u petak je nakon brze akcije uhitila dvije osobe koje su usred bijela dana pucali pokraj jedne osnovne škole u Sisku, piše portal 24sata.

Policija je potvrdila da su oko 13.45 sati zaprimili dojavu o ispaljenim hicima u blizini škole.

Nakon što su uhitili osumnjičene, policija je započela kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više okolnosti događaja.

