BRZA AKCIJA /

Pucnjava pokraj osnovne škole u Sisku: Policija uhitila dvije osobe

Pucnjava pokraj osnovne škole u Sisku: Policija uhitila dvije osobe
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell/ilustracija

Policija je započela kriminalističko istraživanje

21.11.2025.
15:24
Erik Sečić
Slaven Branislav Babic/pixsell/ilustracija
Sisačko-moslavačka policija u petak je nakon brze akcije uhitila dvije osobe koje su usred bijela dana pucali pokraj jedne osnovne škole u Sisku, piše portal 24sata.

Policija je potvrdila da su oko 13.45 sati zaprimili dojavu o ispaljenim hicima u blizini škole. 

Nakon što su uhitili osumnjičene, policija je započela kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više okolnosti događaja.

SisakPucnjavaOsnovna škola
