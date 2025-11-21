Pucnjava pokraj osnovne škole u Sisku: Policija uhitila dvije osobe

USRED BIJELA DANA /
Strani državljanin napao Slovenku (74) na zagrebačkom Črnomercu
Policija je započela kriminalističko istraživanje
Sisačko-moslavačka policija u petak je nakon brze akcije uhitila dvije osobe koje su usred bijela dana pucali pokraj jedne osnovne škole u Sisku, piše portal 24sata.
Policija je potvrdila da su oko 13.45 sati zaprimili dojavu o ispaljenim hicima u blizini škole.
Nakon što su uhitili osumnjičene, policija je započela kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više okolnosti događaja.
POGLEDAJTE VIDEO: Očevid još nije počeo: Policija otkrila kako će izgledati istraga