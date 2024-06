Strašna tragedija jutros se dogodila na Markovom trgu. Ispred zgrade Vlade muškarac se polio i zapalio benzinom. Ima opekline četvrtog stupnja i liječnici mu se bore za život.

Što se mora dogoditi da se čovjek odluči na tako tragičan čin? Psihijatar dr. Goran Arbanas kaže da postoje dvije okolnosti u kojima se to može dogoditi.

"Moguće je da osoba ima neku tešku duševnu bolest i da se onda u tom stanju, zbog simptoma duševne bolesti, odluči za takav jedan čin bilo da mu neki glas to govori ili da iz nekog sumanutog, bolesnog razloga to napravi. No ponekad to rade ljudi koji su psihički zdravi, ali koji to rade kao čin političkog ili javnog djelovanja gdje zapravo žele ukazati na nešto što oni najčešće smatraju nepravdom ili nekom velikom političkom akcijom", objašnjava Arbanas.

Je li u ovom konkretnom slučaju riječ o političkom revoltu Arbanas ne želi nagađati.

"Ne mogu govoriti o konkretnom slučaju jer ne znam čovjeka, ali činjenica da je to napravljeno negdje u blizini Vlade odnosno političkih institucija može ukazivati na to da je i motiv bio nekim velikim nezadovoljstvom uzrokovan", ističe psihijatar Arbanas te dodaje: "To je jedan bizaran način samoozljeđivanja, samozapaljenje je akt koji je bolan, ali koji privlači veliku pozornost."

Kaže da u svojoj bogatoj karijeri nije imao takvih slučajeva.

"Ali svima su nam poznati slučajevi kad su se ljudi iz političkih razloga to činili pa se sjećamo da se '60-ih godina u Pragu nešto slično dogodilo gdje je motiv bio politički, a ne duševna bolest. Da je duševni bolesnik, on bi to napravio kod kuće ili negdje drugdje", zaključuje dr. Arbanas.

Suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj savjetodavnu pomoć mogu dobiti na više mjesta, a postoji i nekoliko telefonskih brojeva na kojima mogu zatražiti za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Psihološki centar TESA: 01/4828888 (psiho.pomoc@tesa.hr)