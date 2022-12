Karlovačko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 20-godišnjakinje iz Otočca za ‘neovlaštenu proizvodnju i promet drogama i omogućavanje trošenje droga’, a osumnjičenica se brani da drogu nije ni vidjela, da se zbog zlostavljanja htjela narugati djeci i odraslima.

Nakon provedene istrage karlovačko Županijsko državno odvjetništvo je pred Županijskim sudom u Karlovcu podiglo optužnicu protiv hrvatske državljanke rođene 2002. godine kojoj se time stavlja na teret da je od lipnja 2021. do travnja 2022. godine u Otočcu u najmanje 46 navrata prodavala i davala djeci drogu marihuanu te da je u najmanje 33 navrata prodavala i davala odraslim osobama drogu marihuanu.

I do 15 godina zatvora

Zbog neovlaštene proizvodnje i promet drogama i to prema djeci i u školi kazna može biti od tri do petnaest godina zatvora, a istim je Kaznenim zakonom određeno za omogućavanje trošenja droge, bilo da druge navode na trošenje tvari koje su propisom proglašene drogom ili da im za drogiranje osiguraju prostor, kaznit će se zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina. No u konkretnom slučaju radi o mogućoj kazni od jedne do deset godina, jer je riječ o težoj kvalifikaciji, počinjenju kaznenog djela prema djetetu i u školi, kao ustanovi koja služi obrazovanju i odgoju.

Pred djevojkom je ozbiljan kazneni progon, iako se ona tijekom istrage branila riječima da nikada nije ni vidjela drogu. Naime, kako Hina saznaje neslužbeno iz represivnih krugova, djevojka je govorila da su joj se djeca i mladi često rugali zbog njenog muškobanjastog izgleda te da se odlučila i približiti im se i narugati tako da im je nudila lažnu drogu. Kaže da je miješala čajeve i duhan, a oni su to pušili i povjerovali da je riječ o drogi.

Optužnicom je predloženo i da se od 20-godišnje okrivljenice oduzme imovinska korist ostvarena kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom.