Nakon što je kod Rakovice jučer oko 11.25 sati nestao avion tipa Cessna koji je poletio iz Splita, danas je pronađen točno u 10:50

Avion je letio iz pravca Splita prema Njemačkoj

U letjelici su bile četiri osobe. Na terenu su policija i pripadnici HGSS-a

Pilot je Švicarac, dvoje putnika ima njemačko državljanstvo, a jedan hrvatsko.

Uočeni dijelovi zrakoplova

11.41 - Dijelovi zrakoplova koji je u nedjelju nestao na letu iz Splita za Njemačku uočen je dronom na području Bročanca kod Rakovice, rekao je Hini glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Petrin je rekao Hini da je tu informaciju dobio od HGSS-a. Prema neslužbenim podacima dronom je uočen rep, krilo i kabina zrakoplova.

Pronađena Cessna

11.04 - Pronađen je nestali avion Cessna, doznaje Jutarnji list čiji su reporteri svjedočili javljanju letača preko radio veze u bazu. Letači su dronom pretraživali šire područje Brončanca. U bazu su javljene i točne koordinate lokacije. "Vidim dijelove repa, krila i kabine", rekao je letač koji je našao avion.

Pronađen je točno u 10.50, u šumovitom i brdovitom predjelu Broćanca, 10 minuta hoda od zadnjih kuća, navodi Jutarnji list.

Zrakoplovni stručnjak: Pilot se izgubio

“Ja sam jučer razgovarao s više ljudi i hrvatskih pilota, s kontrolom zračne providbe, dobio sam informaciju da je avion poletio iz Splita, gdje je bilo dobro vrijeme i uletio u situaciju kod Slunja koja je bila kobna za njega, naglo je zahladilo i stvorio se oblak ili magla koji je bio nizak iznad slunja, avion je letio na 700 metara, dakle, prilično nisko, i uletio u taj oblak. Pilot se izgubio, njegove zadnje riječi koje znaju u kontroli zračne plovidbe bile su dosta kaotične i panične, napravio je dva kruga iznad Slunja, definitivno se izgubio i na koncu, eto, srušio”, rekao je za N1 zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric.

Glavni zrakoplovni istražitelj krenuo na teren

10.52 - Na teren je krenuo i glavni zrakoplovni istražitelj Danko Petrin, iako kaže da za Odjel za istrage zrakoplovnih nesreća, koji djeluje u okviru Agencije za istraživanje nesreća u zračnim, pomorskom i željezničkom prometu (AIN), nema nekog posla dok nestali zrakoplov ne bude pronađen. Petrin je rekao da potraga ide dobro iako još nije pronađen nestali zrakoplov, napominjući da HGSS nakon noći provedene u potrazi od jutros radi pojačanim intenzitetom. No uvjeti su toliko teški da se helikopteri ne mogu podići, a ni dronovi nisu od pomoći, rekao je Petrin. Nije neobično, po njegovim riječima, da potraga potraje neko vrijeme, te to nije pokazatelj da išta radimo drugačije nego naprednije zemlje. Objasnio je da prema uobičajenoj praksi tek kada zrakoplov bude pronađen istražitelji izlaze na teren kako bi se utvrdio uzrok nesreće, prenosi Index.

Kontaktirane zračne kontrole Slovenije i BiH

9.45 - U potrazi sad sudjeluje oko 400 ljudi, pretražuju između 20 i 30 kvadratnih kilometara područje sela Broćanac, javlja N1. Kontakirane su i zračne kontrole Slovenije i BiH, ali i dalje nisu ništa našli. U 12 sati očekuje se i dolazak ravnatelja Civilne zaštite, Damira Truta.

MUP se oglasio o potrazi

9.08 - Potraga za nestalim zrakoplovom Cessna, unatoč teškim vremenskim uvjetima, trajala je i ovu noć, a od jutra je intenzivirana te je uključeno preko 350 pripadnika Ravnateljstva civilne zaštite, policije, HGSS-a, vatrogasaca i lovaca. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite postavila je bazu operacija i komunikacijsko-zapovjedno vozilo, odakle Ravnateljstvo civilne zaštite koordinira operativnim snagama na terenu te pruža logističku potporu. U pretragu je uključeno 25 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite s dva drona i dva kvad vozila, stoji u objavi Ravnateljstva Civilne zaštite MUP-a.

'Nastavljamo punom snagom'

8.46 - “Zrakoplov nažalost još nije pronađen, nastavljamo potragu, na terenu je preko 200 ljudi, HGSS, policija, vojska, lovci… Suzili smo područje, ali preglednost i šansa za pronalazak je bila vrlo mala, nastavljamo punom snagom koliko god bude potrebno”, rekao je za N1 pročelnik HGSS-a Josip Granić.

"Ne znamo gdje se zrakoplov nalazi, ali smo suzili područje potrage zahvaljujući dojavama stanovnika, radarima. Kada se sve to stavi na kartu dobije se određeno područje, ali to je nekoliko kvadratnih kilometara. To je veliko i zahtjevno područje imajući u vidu vremenske uvjete", objasnio je za Dnevnik.hr te dodao da su prikupili najnovije podatke te da je u potragu uključeno 340 osoba.

Suženo područje potrage, 200 ljudi je na terenu

7.48 - "Suzili smo područje potrage, znamo gdje se zrakoplov ne nalazi. Fokusirat ćemo se na određeno područje. Vrijeme ne ide na ruku, pada kiša, magla je, vidljivost je jako mala", rekao je za HRT pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Granić.

Za sada nije uhvaćen neki signal s mobitela unesrećenih iz zrakoplova. "Nažalost od mobitela nemamo podatke. To nije urodilo plodom, na osnovu radarskih očitanja i predikcija leta formirali smo područje potrage. Nadam se da ćemo nešto uspjeti odraditi, teren je težak, šumovit je i obrastao", dodaje Granić.

U potragu je jutros uključeno oko 200 ljudi, javlja N1. Avion traže članovi HGSS-a, policija, lovci, lokalno stanovništvo. Vidljivost je loša, na terenu je je magla, i jutros pada kiša.

Potraga tijekom noći

7.45 - Josip Granić, pročelnik HGSS-a rekao je sinoć za Dnevnik.hr kako će tijekom noći 90 ljudi tražiti nestalu Cessnu. "Radimo i dalje, tragamo i dalje. Poslali smo sada još jedan ciklus ljudi na teren. Kada se vrate, analizirat ćemo njihove podatke, moramo vidjeti što je odrađeno do sada. Svakako nastavljamo i nećemo stati. Kroz noć ćemo samo smanjiti intenzitet ljudi zbog efektivnosti. Tu su magla i kiša", rekao je Granić.

U nedjelju u 11:25 sati s radara Hrvatske kontrole zračne plovidbe na širem slunjskom području nestao je zrakoplov tipa Cessna 182. Zrakoplov je letio iz pravca Splita prema Njemačkoj. U avionu su bile četiri osobe. Pilot je Švicarac, dvoje putnika ima njemačko državljanstvo, a jedan hrvatsko. Odmah po dojavi u pretragu područja se uključio velik broj policajaca, među kojima su i pripadnici specijalne i interventne policije, te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja koji u pretrazi koriste dronove.