Pronađen ukradeni nakit vrijedan 170 tisuća eura! Policija se pohvalila brzom akcijom

U subotu, 21. ožujka 2026. godine, u jutarnjim satima zaprimljena je informacija da je muškarac povezan s provalom u Njemačkoj tijekom koje je otuđena veća količina nakita vjerojatno pobjegao u Hrvatsku. Splitska policija pohvalila se u priopćenju kako je brzom akcijom uhitila kradljivca.

"Vrlo brzo se još jednom pokazalo koliko je splitska policija profesionalna, ustrajna i efikasna. Samo nekoliko sati od zaprimanja informacije, u poslijepodnevnim satima istoga dana, policijski službenici Prve policijske postaje Split su u centru Splita uočili muškarca koji se nalazio u društvu još jedne osobe i obojica su nosili ruksake. Policijski službenici iste su zaustavili, obavili provjeru identiteta i utvrdili da je jedan od njih osoba koja se traži.

Ruksaci puni nakita

Tijekom postupanja uočili su da su im ruksaci koje su imali napunjeni predmetima. Utvrdili su da se radi o državljaninu Njemačke i državljaninu Hrvatske, a vizualnim pregledom ruksaka utvrđeno je da se u istima nalazi nakit. Dovedeni su u policijsku postaju nakon čega je nakon usporedbe nakita s onim na zaprimljenim fotografijama nesporno utvrđeno da se radi o nakitu ukradenom iz zlatarnice u Frankfurtu na kojem su još uvijek bile istaknute cijene. Ukupna vrijednost pronađenog nakita procjenjuje se na oko 170 tisuća eura.

S obzirom na to da je utvrđeno da se u ruksacima nalazi otuđeni antikni zlatno-srebrni nakit, isti je oduzet i bit će predan predstavniku njemačke policije. O pronalasku muškarca (rođ. 1977.g.), putem međunarodne policijske suradnje, obaviještena je policija u Njemačkoj. U odnosu na njega zaprimljen je europski uhidbeni nalog i predan je pritvorskom nadzorniku", izvijestila je policija.

