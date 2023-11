Ministar Mario Banožić jutros je sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec, za 24sata je prokomentirao situaciju tragičnog sudara.

"To su područja gdje je ujutro velika magla i u ovim godišnjim dobima nije konstantna već je u segmentima. Vozači ulijeću u maglu i zbog tog je izuzetno opasna. Ovdje vidimo da su se oba vozila kretala velikim brzinama i da se dogodio klasičan sudar gdje je jedno vozilo djelomično prešlo u suprotni trak, a koje vozilo je prešlo to nam do sada nije poznato, ali su to izuzetno opasni sudari jer u takvima vrlo često pogibaju upravo vozači jer se sudaraju s dvije lijeve strane, vozačeve strane automobila", rekao je Husinec.

"Navodno, prema prvim saznanjima, ministar je preticao kamion te se nije uspio vratiti na svoju voznu traku na vrijeme, ali to su još samo preliminarna nagađanja jer prometno vještačenje još nije gotovo", rekao je Husinec i dodao kako je ministra od sigurne smrti spasilo vozilo, odnosno čvrsti i teški terenac.

"Da je umjesto magle bila kiša bilo bi bolje jer ovdje jedan od vozača definitivno nije vidio drugo vozilo i pogrešno procijenio njegovu udaljenost", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Policijski očevid na mjestu nesreće ministra Banožića gdje je jedna osoba poginula

Bahato kršenje zakona

Nesreću je komentirao i prometni stručnjak Željko Marušić. "Već prva izvješća ukazuju na medijsku autocenzuru: jutros u 6:15 na državnoj cesti DC-55, na izlazu iz Vinkovaca prema Županji, u uvjetima otežane vidljivosti zbog magle, ministar Banožić je pretječući, ne obilazeći (!) kombi, ušao ‘u škare’ te se na suprotnom traku terencem Nissan Terrano sudario s nadolazećim kombijem.

O silini udara i magnitudi kršenja prometnih propisa počinjen svjedoči činjenica da je 40-godišnji vozač kombija poginuo, a vozač automobila teško je ozlijeđen", napisao je Marušić na Autoportalu.

"Ministar Banožić je teško, bahato kršio Zakon o sigurnosti prometa na cestama jer u uvjetima otežane vidljivosti brzinu nije prilagodio uvjetima (članak 51. stavak 1 – ‘Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste… te vidljivosti i preglednosti … tako da vozilo može sigurno zaustaviti pred svakom zaprekom, koju u konkretnim okolnostima može predvidjeti…’) te, posebice jer se u uvjetima otežane vidljivosti zbog magle upustio u pretjecanje kombija (članak 66. stavak 2 ‘Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti… ugrožava druge sudionike u prometu’).

Vozač je to neodgovorno radio jer je dobro znao kako na toj dionici, u tom trenutku nema nikakvog rizika da bi bio kažnjen za teška kršenja prometnih propisa! Zbog toga je ova nesreća poučna i pokazuje koliko je pogrešna prometna strategija koja se temelji na podjednakoj prosječnoj krivnji za prometne nesreće (postotno 33-33-33) i kako treba dodatno ulagati u edukaciju vozača. Ako je itko bio educiran o važnosti poštivanja prometnih propisa to je ministar Banožić", naveo je.

"I kad na cesti nema policije, to ne vrijedi ništa. A ako dodatno ‘needucirani’ vozač iz Hrvatske pređe u Sloveniju, odmah postaje ‘educirano’ i skida nogu s gasa. Također, kazne za počinjene prekršaje iznose samo 130 eura, odnosno 65 za plaćanje u roku tri dana.

Nekoliko pouka

Tragične posljedice za vozača kombija ukazuju da možda nije bio vezan, a istraga će pokazati je li pritom bilo drugih kršenja prometnih propisa – konzumacija alkohola i drugih zabranjenih sredstva, korištenje mobitela", navodi nadalje.

Iz svega toga, smatra da treba izvući nekoliko pouka. "Bitno povećati izvjesnost kažnjavanja! Za to je najvažnije ceste, posebice opasna mjesta, premrežiti radarskim kamerama, uvesti mehanizam objektivne odgovornosti (kaznu prvenstveno plaća vlasnik vozila) te provesti katarzu pravosudnog sustava, u cilju bitnog povećanja njegove pravednosti i učinkovitosti", kaže.

"Kazne za neprilagodbu brzine uvjetima (članak 51. stavak 1) i nepropisno pretjecanje (članak 66. stavak 2) povećati sa 130 eura na 200 do 2000 eura, uz oduzimanje vozačke dozvole od 3 do 12 mjeseci, ako se pritom izazove prometna nesreća te javni dužnosnici svojim ponašanjem u vožnji i odnosom prema drugim sudionicima u prometu trebaju biti pozitivan primjer drugima", navodi Marušić.