Kakve pravne posljedice i kaznu može očekivati bivši ministar obrane Mario Banožić otkriva profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandar Maršavelski za N1.

Maršavelski misli da će Banožić, s obzirom na okolnosti, dobiti bezuvjetnu zatvorsku kaznu.

"U ovom trenutku može se reći da je sasvim izvjesno da će bivši ministar Banožić vjerojatno u ovom postupku dobiti neku bezuvjetnu zatvorsku kaznu, s obzirom na smrtnu posljedicu. Takva je praksa", kaže profesor kaznenog prava.

"On je kazneno prijavljen za blaži oblik izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, to je nehajni oblik. Vidjet ćemo kako će to državno odvjetništvo kvalificirati”, dodao je Maršavelski.

'Državno odvjetništvo će vjerojatno ostati kod kvalifikacije nehajnog izazivanja nesreće'

“Istina je da u većini ovakvih slučajeva kada nemamo neki teži oblik kršenja kao što je alkoholiziranost, prelazak preko pune crte, preticanje u tunelu i takve okolnosti koje bi upućivale na namjerno kršenje sigurnosti i prometa na cestama i ugrožavanja sigurnosti, da se ide na nehajni oblik. Sad je pitanje kako će državno odvjetništvo ocijeniti maglu,” ističe.

Maršavelski pojašnjava da “državno odvjetništvo nevoljko optužuje za namjerni oblik djela” jer bi to značilo da je vozač i sebe htio namjerno ugroziti.

“Mislim da će državno odvjetništvo vjerojatno ostati kod ove kvalifikacije nehajnog izazivanja prometne nesreće,” kaže Maršavelski.

Sve ovisi i o brzini kretanja vozila, ali detalji o tome još nisu poznati javnosti. Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu pojašnjava: “Ovisi i kojom se brzinom kretalo vozilo koje je on preticao – ako je to bilo blizu najviše dozvoljene brzine oko 80 km/sat na toj cesti, a ako je bivši ministar prekoračio brzinu, to bi moglo upućivati na namjerno kršenje sigurnosti prometa na cesti. To će sve morati utvrditi vještaci.”

Ni rezultati alkotesta još nisu poznati, ali Maršelovski kaže da mala količina alkohola, primjerice 0,1 ili 0,2 u pravilu nije pravno relevantna.

Banožiću prijeti kazna zatvora od jedne do osam godina

"Za nehajni oblik izazivanja prometne nesreće propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina, ali bih htio reći da je za Banožića najveća kazna ljudski život na savijesti. On je doživotni dužnik te obitelji," naglasio je profesor.

Međutim, Banožić bi u zatvoru mogao imati i nešto povoljniji tretman.

“Praksa je pokazala da visoki državni dužnosnici jesu imali neki bolji tretman u zatvoru. Za očekivati je da će to biti i u njegovom slučaju, ali to je iz razloga što te osobe ne predstavljaju sigurnosni problem za zatvorski sustav i zbog toga su u povoljnijem statusu," pojasnio je Maršavelski.

"Osim toga, postoji potencijalni sigurnosni problem prema njima, da bi drugi zatvorenici mogu nešto učiniti pa se zbog toga opravdava takav tretman. U praksi je to najčešće zatvor otvorenog tipa", dodao je.

