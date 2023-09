Smrt 21-godišnje Mihaele B., koja je u srijedu navečer bila smrtno pogođena hicem iz službenog pištolja 27-godišnjeg policajca M.S.-a u njegovom stanu u Osijeku, tamošnje Županijsko Državno odvjetništvo je prekvalificiralo u kazneno djelo teškog ubojstva osumnjičivši 27-godišnjaka te mu odredivši jednomjesečni pritvor.

Budući da je Policijska uprava osječko-baranjska isprva odlučila teretiti svoga službenika za lakše kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, odluka Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku da prekvalificira kazneno djelo rijedak je slučaj u suradnji represivno-pravosudnog aparata, piše Jutarnji list.

Stručnjak: Jako me čudi kvalifikacija policije

Naime, nepisano je pravilo i praksa da se policija i DORH prije podnošenja kaznene prijave konzultiraju oko kvalifikacije djela i u pravilu oko toga budu suglasni. U konačnici je najčešće ključan stav DORH-a koji i podnosi kaznenu prijavu. Stoga je ovaj osječki slučaj zanimljiv.

"Prijava za kazneno djelo "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom" najčešće se i u pravilo podnosi kada je riječ o stradavanju neke neodređene osobe. Najbolji primjer za to su slučajevi usmrćenja u lovu, kada hitac pogodi čovjeka kojeg onaj tko ga je ispalio u tom trenutku ne vidi ili ne prepozna kao čovjeka. Dakle, ugrožavanje sigurnosti općeopasnom radnjom ne može se učiniti prema jednoj osobi, kao što je riječ o ovom slučaju. Policajac tu nije ugrozio sigurnost ljudi i imovine, jer se to obično događa na javnom prostoru. Ovo je bio odnos jedan prema jedan i zato me jako čudi kvalifikacija policije", kazao je Jutarnjem listu jedan pravni stručnjak želeći ostati anoniman.

Nije odmah prijavio događaj, zvao je neke ljude

Mnogo je nejasnoća i čudnih okolnosti u ovome slučaju koje su očito bile dovoljne Županijskom državnom odvjetništvu da kazneno djelo prekvalificira u teži oblik. Jutarnji list neslužbeno doznaje da M.S. nije odmah prijavio događaj, nego tek nakon nekog vremena i nakon što je telefonski nazvao nekoliko ljudi s kojima se vjerojatno htio konzultirati oko toga što da učini. Prema pisanju 24 sata, M.S. je tek dva sata nakon što je Mihaela upucana, pozvao policiju. U prvom iskazu navodno je rekao da je bio u kupaonici kada je opalio pištolj, što sugerira da se djevojka sama ubila. Dodatno je utvrđeno da je mijenjao mjesto događaja te vjerojatno neke tragove i poništio.

Tek kada je nepobitno potvrđeno da je samoubojstvo isključeno kao opcija, rekao je da je sam ispalio hitac, ali nenamjerno, već tijekom čišćenja oružja, kazavši kako se radi o nesretnom slučaju. Policija je to njegovo objašnjenje i prihvatila.

Najprije se ide s težom kvalifikacijom kaznenog djela

"Pravilo je da se u startu ide s najvišom mogućom realnom kvalifikacijom. Deplasirano je ići sa nižom kvalifikacijom, ako ima puno detalja koji upućuju na višu kvalifikaciju. No, ako se nakon provedne istrage i silnih vještačenja, poput balističkog i drugih, a koja će u ovom slučaju sigurno biti provedena, možda i rekonstrukcije događaja, pokaže nešto drugo, onda se to lagano prekvalificira u blaže kazneno djelo", objasnio je onaj neimenovani pravni stručnjak.

Inače, nakon što je Index objavio preslike poruka koje je Mihaela B. putem WhatsAppa slala prijateljici nekoliko dana prije pogibije, a u kojima je za M.S.-a pisala da je "opsesivan, posesivan i manipulativan" te da se znaju vrlo kratko i da nisu u vezi, javila se i Mihaelina prijateljica.

"Ona mi je prije dva-tri tjedna rekla da se on njoj jako sviđa, ali da nešto tu ne štima. Htjela je to prekinuti. Ali doznat će se već", kazala je za Večernji list.

'Rekao mi je da sam mu se uvukla pod kožu'

24sata pišu, pak, da su u posjedu nekih glasovnih poruka s mobitela ubijene djevojke, koje je slala svojoj prijateljici.

"On je meni rekao, uživo, da se ja njemu sviđam. Rekao mi je da sam mu se uvukla pod kožu, u pet dana. Dobro, vjerujem da se to može jer se i ja se s nekim zbližim. Kod mene je problem što on meni daje jako puno pažnje i meni je to katastrofa. Ako bi on u nekom trenutku prestao davati pažnju, ja to mrzim kod sebe, ako bi mi u jednom trenutku prestao davati pažnju, onako počeo ignorirati ja bi bila kao, meni se on jako sviđa. (…) Priznao mi je danas da mu se sviđam, da sam mu se uvukla pod kožu, da se jako brzo veže i da se vezao za mene. Ja se trudim išta vjerovati, ali ja muškom ništa ne vjerujem, možda je moj problem. Ništa mu ne vjerujem", kazala je u jednoj od tih poruka.

