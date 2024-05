"Ona je bila markantna, crna, izvana snažna i afirmirana žena, a iznutra krhka i ranjiva, ribica u horoskopu", za 24 sata jedna od najboljih prijateljica opisuje ubijenu žene koja je preminula nakon što joj je nožem prerezan vrat na savskom nasipu.

Ubijena je u ponedjeljak navečer na savskom nasipu u Novom Zagrebu. Nakon njezine smrti prijatelji i poznanici ne mogu doći sebi od šoka. Najteže im pada činjenica da njezin partner (48) kojeg policija sumnjiči za ubojstvo tvrdi da je žrtva napala njega te da se samo branio.

"To je takva notorna glupost i mogao bi u to povjerovati samo netko tko je nije poznavao i ne zna kakva je osoba bila. Ne vjerujem da je ona išta mogla izazvati, a osobito ne takvu smrt. Nitko ne zaslužuje skončati na takav način, pogotovo ne ona, koja je stvarno bila žena zmaj. Čak i ako se unutra raspadala, uvijek je išla dalje. Falit će nam neizmjerno, ali ne samo nama, falit će svijetu. Svijetu trebaju takvi ljudi, trebaju mu takve žene", rekla je prijateljica u suzama.

Ubijena žena je bila jedinica rodom iz Požege. U Zagrebu je završila jezičnu gimnaziju i Grafički fakultet, smjer Grafički dizajn. Često je imala izložbe svojih radova. Voljela je crtati i fotografirati, a inspiraciju je crpila sa svih strana. Tema jedne izložbe bila su i njezina djeca.

Prijateljica ju je upoznala na fakultetu, a otad su bile nerazdvojne.

"Zajedno smo učile, znale prespavati jedna kod druge. Na fakultetu je fotografirala, zajedno smo ručno razvijale te njezine fotke, predivno je i crtala. U svim tim hobijima i aktivnostima bila je 100 posto fokusirana. U zadnje se vrijeme nismo često viđale, ona je nastavila izlaziti u Jabuku", ispriča je njezina prijateljica.

Muškarca koji ju je ubio upoznala je prije dvije godine na piću.

"On je bio samozatajan, šutljiv, svoj, ali što sad - nismo svi isti. Brzo se povukao i otišao doma. Njoj to nije smetalo, imam osjećaj da je prema njemu bila i previše tolerantna. Nikad se nije žalila na njega niti govorila da imaju nekih problema. Ako su i imali, nije to pokazivala. Zadnjih godinu dana je živio s njom i djecom. Bili su dva totalno različita svijeta, on je radio u nekom hotelu na prijemu gostiju. Bojim se da nikad nećemo saznati što se točno dogodilo kobne večeri, ali ako je istina da je rekao to što pišu, to mi zvuči proračunato i usmjereno na umanjivanje krivnje. Možda je bio u šoku, no ako je uzeo nož sa sobom, onda je to planirao", uvjerena je prijateljica.

Jutarnji list donosi da je nesretnu ženu ubio kuhinjskim nožem te da je ozlijedio i sebe te zadobio rezne rane na prstima lijeve ruke. Policiji je prvo rekao da se branio od Kristinina napada i da ju nipošto nije htio ozlijediti, a kamoli usmrtiti, u jednom trenutku je dodao i da ga je, prije nego je posegnuo za ovećim kuhinjskim nožem, ona počela ničim izazvana daviti rukama.

No nesretna žena je navodno htjela s njim prekinuti vezu jer je u njezin život, u kojem su na prvom mjestu bila njezina djeca, unosio nemir i nestabilnost. Navodno o tome svjedoče i neke od poruka pronađenih u mobitelu. Ubijena žena se požalila jednom od prijatelja da je njezin partner "smara i da više nemaju normalnu vezu".

Podsjetimo, zagrebačka policija, nakon kriminalističkog istraživanja, 48-godišnjaka je prijavila za femicid, odnosno teško ubojstvo žene. Kazna za to djelo ista je kao i za teško ubojstvo bliske osobe, najmanje deset godina zatvora. Osumnjičenog su ispitali u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici gdje se prema pisanju 24 sata branio šutnjom. Terete ga da je 6. svibnja 2024. u Zagrebu, na nasipu rijeke Save, u blizini nedovršene Sveučilišne bolnice u Blatu, nožem usmrtio svoju partnericu. Kako neslužbeno doznajemo, prerezao joj je vrat.

Nakon istrage određen mu je jednomjesečni istražni zatvor.

