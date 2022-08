Policajci istražuju ozljeđivanje 26-godišnjaka koji je prijavio da je ove nedjelje oko 23.20 na Forumu u Puli bio žrtva napada. Kaže da ga je ozlijedilo nekoliko osoba jer nije platio obrok koji je jeo u jednom ugostiteljskom objektu. On je završio s težim tjelesnim ozljedama, a sada Glas Istre doznaje nove detalje cjelokupne situacije.

Neslužbeno se tako doznaje da je osoblje restorana pretuklo muškarca jer je pojeo obrok, a nije platio račun. Stupili su u kontakt s ocem napadnutog koji je ispričao što se dogodilo.

'Nije normalno prebiti čovjek zbog pizze'

"Sin je sjeo u restoran i čekajući mene pojeo pizzu i popio pivo. Kako ja nisam stizao doći zbog posla, na kraju sam mu donio novac da plati i da idemo kući. Međutim, čim sam došao na parking, a on je bio okrenuo meni ususret, vidio sam da ga cijelo osoblje restorana šutira dok leži na podu. Mislili su da želi pobjeći i vikali su na njega. Sada ima slomljeno rebro i ruku. Pa i da su nastali nekakvi problemi, ako su se i posvađali radi nečega, nije normalno prebiti čovjeka zbog pizze", rekao je otac napadnutog mladića, inače vlasnik nekoliko pulskih kafića.

A o cijelom slučaju govori i vlasnik restorana, koji kaže da je trenutno na bolovanju te da nije upoznat s događajem.

"Provjerit ću o čemu se radi, ali ne vjerujem da bi moji djelatnici nekoga pretukli. Više puta se dogodilo da netko nema novaca ili da se inati zbog plaćanja računa, ali nikada se nikoga nije napalo. Držimo do ugleda našeg lokala i stvarno mi se čini nevjerojatno to što me pitate", poručuje vlasnik restorana.