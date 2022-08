Požar na Hvaru koji je izbio u nedjelju lokaliziran je nakon gotovo 20 sati, a u njemu je život izgubio muškarac koji je spašavao svoj bager. S njim je bio i njegov sin, koji se uspio spasiti

Zastave u općini Jelsa spuštene su na pola koplja, a prijatelji nastradalog svjedoče o silovitosti vatrene stihije pred kojom je u zadnji tren uspio pobjeći sin poginulog.

''Kad ja pomislim da je čovjek izgori, a ne možeš mu pomoć, a gori. To je strašno. To treba poštivat čovjeka, koji je htio svoj kapital izvući iz požara da mu bude opet da zaradi i za dodatni rad i sve drugo", rekao je prijatelj poginulog Latko Pavičić Ivelja za RTL Danas.

'Bili smo bespomoćni'

Prijatelji koji su mu pokušali pomoći su i dalje u šoku.

"Ja san vika prijatelju skoči. Izgorit ćemo! Bili smo bespomoćni", dodao je Latko.

Za stradaloga prijatelja imaju samo riječi hvale te kažu kako je sve stekao svojim radom pa čak i stroj koji ga je stajao života. Sve je gledao i mještanin Vinko Vidošević, kojemu je vatra došla nadomak kuće.

'Vremenski se nije moglo ništa'

"Ja sam samo skupio dokumente i hlače i majicu i otišao s autom, maka auto i onda se vratio gore. A on je ušao u bager s malim biće da stave baterije, ali vremenski se nije moglo ništa prijatelju. To je bilo od vrha brda do bagera 4 i pol minute je vatra došla", kazao je Vinko.

U gašenju požara je sudjelovalo 55 vatrogasaca s 15 vozila, četiri kanadera, dva air traktora. Gorjela je trava, nisko raslinje, borova i hrastova šuma na površini od deset hektara.

Čitav prilog RTL-a pogledajte u videu.