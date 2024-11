Zavadlav štrajka glađu, ali kako? Odbija zatvorsku hranu, ali iz kantine naručuje kekse, sendviče, grickalice

Trostruki ubojica Filip Zavadlav koji je nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora odlučio je još prije mjesec dana štrajkati glađu jer smatra su probijeni svi zakonski rokovi po kojima se on drži u istražnom zatvoru i da je on već trebao biti na slobodi. O razlozima i detaljima zašto se odlučio za tako dramatičan potez pisali smo više puta posljednjih 15-ak dana, a sada saznajemo da zadarski zatvorenik zapravo - mulja.

Filip Zavadlav, koji je u krvavom pohodu u siječnju 2020. godine ubio troje ljude, zapravo - ne gladuje.

Kako saznajemo iz pravosudnih krugova, izgubio je 10 posto tjelesne mase koju je već imao i zaista odbija zatvorsku hranu. Ni jedan obrok ne želi ni taknuti. Ali zato bjesomučno naručuje iz kantine - kekse, grickalice, sendviče, čokolade, sokove. Ispada da Zavadlav odbija jesti "kuhanu" hranu, već se hrani "glupostima".

Da nije gladan, pa ni iscrpljen ili oronuo, danas su svjedočili prisutni na ročištu na sudu u Splitu gdje se odlučivalo o Zavadlavovoj žalbi na zadržavanje u istražnom zatvoru.

Energičan je i borben

Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Toni Vukičević danas nam je u razgovoru rekao da on ne zna štrajka li Zavadlav glađu ili ne jer o tome nisu razgovarali, ni danas, ali nitiprije nekoliko dana kad su se vidjeli.

"Nije mi se žalio. Mislim, on izgleda mršavo, ali nije on neki korpulentan tip. Sudeći po onome s koliko energije nastupa, očito to nije nešto što mu stvara problem, ako i dalje štrajka glađu", kazao nam je odvjetnik Vukičević te istaknuo:

"Niti sucu koji je danas odlučivao o istražnom zatvoru nije ništa rekao. A hranu je počeo odbijati upravo zbog istražnog zatvora. Mogao se on požaliit, nije on imao prepreke kazati sucu da je to uzrok njegovog štrajka, ali nije to uopće spomenuo. On je dobro, poprilično je energičan i borben u smislu zaštite svojih interesa. On je baš branjenik koji vodi brigu o svom statusu i vjeruje u pozitivan ishod", objasnio nam je Vukičević.

O današnjem ročištu u Splitu, Vukičević je rekao: "Mi smo iznijeli svoje argumente i sad čekamo što će istražni sudac kazati. To je, ustvari, bio prijedlog da ga puste na slobodu jer je mišljenje okrivljenika da je istekao zakonski maksimum od 4 godine i 9 mjeseci koliko dugo može boraviti u istražnom zatvoru prije nego presuda postane pravomoćna. I on to naglašava, a sad postoji borba stavova u odnosu na neke druge zakonske odredbe", kazao nam je odvjetnik Toni Vukičević.

Podsjetimo, Zavadlav smatra da je već trebao izaći istražnog zatvora i već je prethodno tražio od suda da ga puste.

"Dao sam prijedlog sudu da mu se ukine istražni zatvor zato što je, prema Zavadlavovom viđenju, ali i mome osobnom viđenju, maksimalni rok za istražni zatvor istekao 11. listopada, objasnio nam je još ranije Vukičević.

Dodao je i kako nisu izmislili taj specifičan datum, već ga je ranije spomenuo istražni sudac tijekom odlučivanja o istražnom zatvoru.

"Taj datum nije nikakva naša inovacija, već ga je spomenuo istražni sudac u Splitu u jednom od prijašnjih rješenja i on se nalazi u spisima", objasnio nam tada odvjetnik Toni Vukičević.

Odvjetnik: Ovo što mi tvrdimo, stoji u Zakonu

Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Cambi s tim se ne slaže. On je još prije 15-ak dana vezano za ovaj slučaj kazao: "Kada je okrivljenik osuđen na kaznu od pet godina ili dužu kaznu, tada mu se produljuje istražni zatvor do pravomoćnosti presude, a zakonom je izričito propisano da maksimalno trajanje istražnog zatvora nije ograničeno rokovima kao kod ostalih presuda."

U današnjem razgovoru Vukičević nam je rekao da se ne slaže s tim stavom.

"Ovo što mi tvrdimo stoji u Zakonu. Ako nije tako, onda je trebalo pisati u Zakonu da oni, osuđeni na 5 i više godina, moraju ostati u istražnom zatvoru sve dok presuda nije pravomoćna. Otud ova matematika na koju mi iz obrane ukazujemo - tako piše uZakonu o kaznenom postupku. Mi nastojimo braniti tu tezu da je istekao rok njegova zadržavanja u istražnom zatvoru. Vidit ćemo što će sud odlučiti. Po meni, odluka bi tebala biti donesena sljedeći tjedan", istaknuo je Vukičević.

Da su rokovi drukčiji kod ovako teških kaznenih djela s dugotrajnim zatvorskim kaznama smatra i ministar pravosuđa Damir Habijan:

"Računanje rokova istražnog zatvora u ovom slučaju, kada imamo presudu – nepravomoćnu - ali presudu od 40 godina – taj rok nije 4 godine i 9 mjeseci", kazao je ministar još prije 15 dana za RTL Danas.

Podsjetimo, Filip Zavadlav je nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva u Splitu. U krvavom pohodu u siječnju 2020. godine ubio je Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25).

