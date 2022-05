Tri i pol godine nakon smrti 9-godišnjeg Gabrijela Bebića iz Metkovića i godinu i tri mjeseca nakon podizanja optužnice protiv triju liječnica i jedne medicinske sestre, osumnjičenih da su skrivile dječakovu smrt, optužnica je danas potvrđena na Općinskom sudu u Metkoviću, pišu 24 sata.

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću je, nakon provedene istrage, u veljači 2021. podiglo optužnicu protiv četiriju zdravstvenih djelatnica - triju iz Hitne pomoći i jedne iz Doma zdravlja - tereteći ih za nesavjesno liječenje čiji je ishod bio smrt dječaka. U ovom slučaju za prouzročenu smrt jedne ili više osoba propisana je kazna zatvora u trajanju od tri do 12 godina, a ako je kazneno djelo počinjeno iz nehaja - od jedne do osam godina zatvora.

Nisu utvrdile životnu ugroženost dječaka

"Okrivljenicama se stavlja na teret da su tijekom 9. i 10. prosinca 2018. u Metkoviću, u zdravstvenoj ustanovi i kao zdravstvene djelatnice, djetetu koje je u više navrata dovedeno u zdravstvenu ustanovu u teškom stanju, upoznate s tim stanjem i prema simptomima pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta, olako držeći da dijete nije vitalno ugroženo, postupale protivno pravilima medicinske struke", stoji u danas potvrđenoj optužnici.

Prvookrivljenu i drugookrivljenu tereti se da su, kao dežurne liječnice Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije u ispostavi Metković, jedna 9. prosinca, a druga sljedećeg dana 2018. propustile adekvatno pregledati dijete i utvrditi ozbiljnost zdravstvenog stanja i životnu ugroženost djeteta te primijeniti terapiju djelotvornim lijekovima i poduzeti daljnje radnje za hitno medicinsko zbrinjavanje djeteta u Klinički bolnički centar Split na daljnje pretrage i hospitalizaciju.

Dječak preminuo u KBC-u Split od sepse

Tereti ih se da su dijete vratile na kućno liječenje, a u tim okolnostima četvrtookrivljenica je 10. prosinca 2018. odbila pregledati dijete te dječakovog oca uputila da ga odvede kod pedijatra. Istog dana je, nakon postavljene dijagnoze i prepoznavanja životne ugroženosti, prilikom medicinskog zbrinjavanja djeteta propustila ordinirati odgovarajući lijek. Trećeokrivljenoj, medicinskoj sestri pedijatrijske ordinacije, na teret se stavlja da nije provela standardizirani postupak procjene stanja djeteta dovedenog u čekaonicu ni prepoznala teško zdravstveno stanje djeteta i da je već životno ugrožen, niti obavijestila liječnika, pa je zbog toga, kao i zbog prethodnog neodgovarajućeg postupanja okrivljenih dežurnih liječnica zavoda za hitnu medicinu došlo do daljnjeg pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta.

Dijete je, unatoč naknadnom prijevozu i hospitalizaciji u Kliničkom bolničkom centru Split i tamo poduzetom intenzivnom liječenju, uslijed obostrane virusne i bakterijske upale pluća, multifokalne nekroze plućnog tkiva, obostrane upale porebrice, ždrijela, sepse, respiratornog distresnog simptoma, respiratorne insuficijencije i septičkog šoka, preminulo 11. prosinca 2018. godine - stoji u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva objavljenog u veljači 2021.

Bolovao od upale grla, nije trebao umrijeti

"Moj Gabrijel je otišao na način kako je otišao, u bolnim mukama onu večer u Splitu u bolnici. I zadnji put kad sam mu na stomak glavu stavila i rekla mu: "Gabrijele, sine, izdrži ako možeš, ako ne, majka se na tebe neće ljutiti", njemu su iz očiju suze krenule. Otišao je radi onih koji i danas rade na Hitnoj u Metkoviću", kazala je za 24 sata Gabrijelova majka Ivana Bebić.

Dječak je bolovao od upale grla od koje se ne umire, ali mu nije pružena pravovremena liječnička pomoć pa je dječak na kraju umro od posljedica sepse jer je upala prešla i na pluća.

"Suprug ga je više puta vodio na Hitnu, očajnički tražeći pomoć za našeg sina kojemu nikako nije bilo bolje, iz Hitne je svaki put vraćen doma. Govorili su da je dobro, da ode kući, a on više nije s nama, nema ga već više od tri preduge godine, svaki dan je nova borba, jedino što želimo je da krivci odgovaraju", kazala je majka preminulog dječaka.

24 sata pišu kako su dobro upućeni izvori iz pravosuđa potvrdili da se slučaj opstruira pa se stoga toliko dugo čekalo na podizanje optužnice. Gabrijelova majka kaže kako je svašta očekivala, pa i "upletenost politike" u slučaj.

'Nitko od njih iz Hitne nije snosio ikakve sankcije'

"Nadam se da će napokon doći do dugo očekivane pravde. Očekivala sam potvrđivanje optužnice. Nitko od njih iz Hitne nije snosio nikakve sankcije. Svi i dalje rade na svojim radnim mjestima. Svima nam je jako teško. I Gabrijela koja pohađa treći razred i Mihael koji je prvašić, oboje imaju teške posljedice od traume zbog bratove smrti. Djeca su mi se razboljela od silnog stresa, svi smo", kazala je Ivana Bebić za 24 sata.

"Kad je Gabrijelu rođendan, obavezno mi se jave njegovi prijatelji iz razreda i kad me sretnu u gradu, dođu do mene, viknu "Eno Gabrijelove majke". Da nemam Gabrijelovih slika koje svakodnevno gledam, pojela bih se. Ali se ne dam, do zadnjeg atoma snage ću se boriti za pravdu. To dugujem svom sinu", dodala je.

Inače, medicinska sestra je u svome iskazu zaključila da je dječak dobro jer je "došao na nogama", a i liječnice na Hitnoj, zaključile su da je dječak dobro i poslale ga doma. Stanje mu se naglo pogoršavalo i na koncu je jedino dr. Ksenija Kaleb prepoznala da je dječaku ugrožen život, ali tada mu više nije bilo spasa. Prevezen je helikopterom u KBC Split gdje je preminuo.