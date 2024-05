U Dugom Selu je Dan žalosti jer je jučer u naletu kamiona poginula djevojčica (8). Strah se uvukao među mještane, koji sada upozoravaju institucije da se mora nešto poduzeti kako ne bi došlo do sličnih tragedija. Najavili su i prosvjede. Danas ujutro tužni prizori na mjestu tragedije, ljudi pale svijeće...

Umirovljeni obiteljski liječnik dr. Ivica Stipanović, prvi je priskočio u pomoć 8-godišnjoj djevojčici. Vraćao se iz Zagreba sa suprugom. "Dao sam sve od sebe da spasim curicu, da joj probam pomoći, učinio sam sve što sam mogao sa svoje liječničke strane, no nažalost preminula mi je na rukama. Hitna je brzo stigla, no djevojčica je imala tešku traumu glave i vrata i nažalost u takvim slučajevima šanse za preživljavanje su nikakve, pogotovo kod tako malog jadnog djeteta", ispričao je Stipanović za 24sata.

"Djevojčici sam oslobodio dišne puteve, no zjenice nisu reagirale. Preminula mi je na rukama. S medicinske strane sam pokušavao sve što sam mogao, hitna joj isto nije mogla pomoći, bilo je pokušaja, no vidite da se ne može ništa. Puno puta sam bio u sličnim situacijama i spašavao ljude, no nikada tako malo dijete", dodao je .

Kazao je da je u zadnje vrijeme promet na ovom križanju zaista jako velik, a djeca ovdje stalno prolaze, idu u školu, te da treba nešto učiniti da ih se zaštiti.

