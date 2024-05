Beskrajna tuga prekrila je Dugo Selo kraj Zagreba. Smrt djevojčice (8) dok se vraćala iz škole potresla je mještane koji i jutro poslije dolaze na mjesto tragedije kako bi zapalili svijeću. Danas je proglašen Dan žalosti, a stanovnici najavljuju prosvjede nakon tragedije koja ih je potresla.

Podjetimo, jučer kratko nakon podneva, na Rugvičkoj cesti na mjestu gdje nema nogostupa kamion je naletio na osmogodišnjakinju. Susjedi su brzo izašli i pokušali pomoći.

Došla sam kad je dijete već bilo na podu, krvavo. Vozač je bio na podu, pokušavao dati pomoć, vikao je zovite Hitnu, stao je i doktor koji je prolazio, htio je pomoći i onda je došla Hitna", priča Mirjana Cigrovski iz Dugog Sela. Njezina sumještana, šokirana Marica Garić, rekla je:

"Najviše se čuo jauk mladića iz kamiona, tako jako se čuo da smo se svi odmah uznemirli".

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stradala djevojčica bila je učenica prvog razreda, u istu školu idu njezini brat i sestra, a ravnatelj Branko Goleš zatražio je krizni tim psihologa za sve u školi.

Ivan Gavran iz Dugog Sela kaže da tim putemu školu ide i njegovo dijete.

"Vodstvo Grada bi se trebalo više angažirati oko prijevoza djece. Ova cesta je jako prometna. Kamioni i vozači općenito divljaju po cesti. Nisu postavljeni uspornici. Nema adekvatnih prijelaza preko ceste, adekvatnih nogostupa, djeca nisu sigurna na cesti, ne mogu na adekvatan način doći do škole", kazao je Ivan Gavran.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Planiraju se prosvjedi.

"Ovo je samo početak. Ja se nadam da ćemo uspjeti. Imam na jesen prvašića i ne znam kako će to ići, mi nismo ni daleko ni blizu, ali onom cestom, s onom torbom, s toliko prometa, iskreno, mene je strah", kazao je Neven Nižić koji već godinama upozorava na to da bi moglo doći do nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Vapaj mještana nakon tragedije u Dugom Selu: 'Svaki dan strepimo za našu djecu'