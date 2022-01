Splićanin Matej Periš (27) nestao je u noći na Silvestrovo u Beogradu gdje je s društvom otputovao na doček Nove godine. Od tada mu se gubi svaki trag. Pokrenuta je opširna policijska potraga, pojavile su se i snimke nakon nestanka, no konkretnih dokaza još nema.

Kurir je posjetio Matejevu baku i djeda koji žive u Splitu. "Matej je sa nama živio ovdje u stanu. Kod oca je išao ponekad na ručak samo. Mi smo ga odgajali ovdje, borili smo se za njega", kažu pa odgovaraju na pitanje jesu li čuli nešto novo:

"Nemamo ništa ni mi, ni njegova majka. On je bio drag i kulturan dečko, sportaš. Ljubazan i blag, sve naj, naj o njemu svi mogu da kažu. Bio je poslušan, sve je radio što smo ga molili. Bavio se sportom, trčao je svaki dan i išao u teretanu. Ništa loše."

'Njegova majka teško ovo sve podnosi'

Posljednji put su ga vidjeli u srijedu, prije nego što je krenuo u Beograd. "Izgrlili smo se i izljubili, odavde je otišao za Beograd s prijateljima."

Vidjeli su snimke, ali kažu kako im je čudno da netko nije pozvao kada su ga vidjeli da tako trči.

"Momak koji je trčao je ličio na njega, ali nismo sigurni. On je bio čvrst, jak", kažu i dodaju kako su njihova kćer (Matejeva majka) i njegov otac razvedeni od kada je Matej imao četiri godine.

"Mi slabo kontaktiramo s njegovim ocem. Njegova majka teško ovo sve podnosi. Očekuje da će Matej doći kući. Ide stalno na mise, moli se Bogu. Ona je pobožna, sva joj je nada na Boga."

'Nismo izgubili nadu'

Kažu i kako se boje toga da mu je netko nešto stavio u piće.

"Uvijek je dolazio kući normalan i veseo. Nikad nije bilo tragova da je on nešto nedozvoljeno konzumirao, mi bi to vidjeli, mi smo tu stalno s njim. Za ručkom, za večerom."

"Nismo izgubili nadu, ali bojimo se. Dosta je dana prošlo od nestanka. On je čvrst, jak i zdrav momak, zdravo se i hranio… Ako je on pri zdravoj svijesti i ako mu je glava u redu, pojavit će se. Da je on sad pri zdravoj pameti nikad ne bi mogao dozvoli sebi da mi ovoliko brinemo i patimo za njim", rekli su očajni baka i djed.