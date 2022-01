Splićanin Matej Periš (27) nestao je u noći na Silvestrovo u Beogradu gdje je s društvom otputovao na doček Nove godine. Od tada mu se gubi svaki trag. Pokrenuta je opširna policijska potraga, pojavile su se i snimke nakon nestanka, no konkretnih dokaza još nema.

Matejeva djevojka, Sanja iz Splita, u ispovijesti za Kurir ispričala je svoja saznanja o nestanku, kao i o tome šta je prethodilo Matejevom odlasku za Beograd.

"Ne znam što da vam kažem, s obzirom na to da gledam one snimke na kojima trči, ono je on, a kao da nije. Prvo, momak u crnim patikama nije on, u bijelim patikama je. U vodi nije on, to trebate znati, zna se da je snimak star. Znam da Matej ranije nije pravio takve incidente, niti ludosti, znam s kim sam u vezi", rekla je Sanja.

'Bio je ushićen što ide u Beograd'

Ona je naglasila da je bila upućena u to da će Matej ići za Beograd na doček Nove godine, kao i da je znala s kim će ići.

"Ja sam prije dvije godine bila tamo, bila sam i tamo u Beton hali, poznat mi je taj teren. On je bio baš ushićen što ide tamo, pola godine je planirao da ide u Beograd za Novu godinu. Prvo su njih trojica planirala, posle su im se priključila još trojica prijatelja, pa još jedan, tako da je na kraju ispalo njih sedmoro."

'Prijatelji su mu izvan sebe bili'

Sanja kaže da se sa Matejom posljednji put čula 30. prosinca, kada joj je on poslao video oko 21.30.

"Meni se ugasio mobitel, a bila sam na poslu. Kada sam oko ponoći došla kući, odgovorila sam mu na tu poruku i otišla spavati. Probudila sam se u sedam ujutro i vidim da mi nije poslao poruku za laku noć kada je došao iz grada, što on uvijek radi. Vidim da nema ništa. Poslala sam mu poruku tada: 'Jel sve ok?', a odgovora nema", kaže Sanja pa dodaje:

"Poslije sam mu oko dva popodne opet poslala poruku, opet ništa. Razmišljala sam kako ne može spavati toliko dugo, nema šanse. Onda sam se kasnije popodne čula s njegovim prijateljima koji su mi rekli da je nestao, da mu je jakna tu, da ne znaju ni oni što se dogodilo. Oni su bili izvan sebe."

'Ako je bio drogiran, netko mu je sipao u piće'

Kaže kako ju jako pogađaju priče da je Matej konzumirao drogu.

"Oni uopće nisu bili takvi ljudi! A i da jesu, pa tko bi prenio drogu preko granice?! A, tamo oni apsolutno nikoga ne znaju, gdje bi to nabavili, tako da nema mi to smisla. Još su tek došli, prvi dan, nema šanse. On se meni javio u 14.30 kada su prešli granicu, pa u 18 sati kada su ušli u apartman, pa u 21.30 sa večere. Oni su svi normalni. Na tom videu, što mi je poslao, su se vidjele tri boce vina, ali njih je sedmorica. Vidjelo se da su neki pili crno vino, neki bijelo, atmosfera je bila vesela. Sjedili su, čekali su večeru, ništa posebno."

"Glupo će možda zvučati, ali ako i je bio drogiran, njemu je to netko sipao u piće, on to nije sam uzeo."

Prijatelj mu je poginuo pred očima

Prema njezinim riječima, Matej je prije četiri mjeseca doživio tešku traumu, jer mu je prijatelj poginuo pred očima.

"Nakon toga nije išao kod psihologa, bio je sasvim normalan. Nije pio ni lijekove, apsolutno ništa. Kada se to dogodilo on je mene pitao: 'Misliš li da će ovo ostaviti neke posljedice na mene?', ja sam rekla da ćemo vidjeti, da ćemo pratiti sve i da ćemo otići po stručnu pomoć ako bude trebalo. Međutim, stvarno nije bilo potrebe za tim", kaže Sanja.

"U kontaktu sam i s njegovim tatom, mamom i sestrom. Svi smo u kontaktu. Matejeva mama je inače pobožna, u molitvi je sva, ima podršku od svih nas. On je njoj sve na svijetu, njoj je možda i najteže, a nekako se najbolje drži. Oni su živjeli sami od njegove šeste godine", kazala je Sanja.

Izdvojen je DNK za usporedbu

Kopnena policija trenutačno sa psima pretražuje Veliki ratni otok, koje se nalazi na ušću u Dunav, u potrazi za nestalim Matejem. Pretraga je krenula još u prijepodnevnim satima.

"Evo da sad odete dva kilometra od nas, ovi psi će vas prepoznati. Dosad su sudjelovali u mnogim potragama i pronašli nestale osobe", rekao je jedan od policajaca za Slobodnu Dalmaciju.

"Upravo sam se vratio sa sastanka sa ljudima iz MUP-a Srbije koji vode potragu za Matejem i uvjerili su me da će nastaviti jednakim intenzitetom traganje iako je u petak Božić. Dobio sam samo načelne informacije i mogu vam sada potvrditi da oni imaju izdvojen DNK za usporedbu. Ja ne tražim i ne zanimaju me pojedinosti, već samo da se riješi ova situacija", rekao je za Jutarnji list Matejev otac Nenad.

Ronioci nisu ništa uspjeli pronaći

Darko Kovačević iz Mreže za opasnost Srbije rekao je da su detaljnom potragom pronađeni neki tragovi koji bi mogli odgovoriti na pitanje gdje je Matej ušao u Savu.

"Pronađeni su neki tragovi, pa postoji osnovana sumnja da je ipak mjesto ulaska bilo mnogo više uzvodno. To su neki osobni predmeti koji su pronađeni. Sada se istražuje svaka mogućnost, zaista svima je stalo da se ta mlada osoba nađe. Mi se svi i dalje nadamo da ćemo ga naći u nekim mnogo sretnijim okolnostima. To je kao traženje igle u plastu sijena na tolikom području i onda se čeka neka, bilo kakva, konkretna situacija. Sužen je potez pretrage, međutim nažalost ili na sreću, ronioci nisu uspjeli ništa naći, rekao je Kovačević.

Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić potvrdio je izjavu ambasadora Hrvatske u Srbiji Hidajeta Biščevića da je Grad Beograd ponudio pomoć Nenadu Perišu.

"Grad Beograd ponudio je pomoć Nenadu koji se nalazi u našem gradu, gdje čeka rezultate potrage za sinom nestalim posljednjeg dana prošle godine. Nisam o tome želio javno govoriti ranije dok to nije rekao ambasador Hrvatske u Srbiji. U ime Grada Beograda ponuđen je smještaj za obitelj i svaka druga pomoć koju možemo pružiti. Nenad je zahvalio i rekao da su mu mnogi Beograđani ponudili da bude njihov gost dok traži sina", naveo je Vesić.