Srpski portal Nova.rs objavio je članak u kojem navode pet razloga zbog kojih je snimka "plivača u Savi" sumnjiva. Podsjetimo, otac nestalog Splićanina Mateja Periša jučer je demantirao novinske natpise da je u osobi koja je snimljena kako pliva Savom prepoznao svojeg sina.

No, potvrdio je da se na drugim snimkama iz noći nestanka nalazi njegov sin. Na jednoj je vidljiv Matej kako trći po ulicama Beograda te zaustavlja taksi. Poslije kraće konverzacije nastavlja trčati, a vozilo nastavlja dalje.

Na drugoj snimci vidljiv je i mladić u istoj odjeći i obući kao na prethodnom videou, kako trči prema pristaništu te silazi niz stepenice.

Periš je za medije ukazao na prvu sumnjivu okolnost, a ona se tiče autentičnosti snimke, piše Nova.rs. Zatim su naveli razloge zbog kojih je ta snimka podigla prašinu u javnosti.

Plivanje u ledenoj rijeci

Otac nestalog mladića jučer je rekao da sumnja da je sporna snimka plivača iz Save uopće nastala te kobne večeri kad je Matej nestao. Kaže kako je, prema njegovim informacijama, temperatura vode bila tek pet stupnjevaa te da nije moguće da netko na onakav način pliva u tako ledenoj vodi.

Uz to, Periš se pozvao i na svoje plivačko i vaterpolsko iskustvo, reeakvši kako je nemoguće na takav način plivati u toliko hladnoj rijeci ni u ronilačkom odijelu, a kamoli bez njega.

Jedina snimka koja 'odskače'

Od svih snimki koje su objavljene kako bi se ušlo u trag nestalom Mateju, ona iz Save je jedina na kojoj se ne vidi datum i vrijeme nastanka. Također, na snimkama na kojima je Nenad Perić prepoznao svojeg sina, jasno je da su snimljene sigurnosnim kamerama okolnih lokala. Za razliku od snimke plivača iz Save, ove snimke nisu zumirane. Osim toga, na toj snimci kamera izgleda kao da prati plivača.

Čista voda

Promarajući snimku plivača u Savi, primjećuje se da je voda čista te da na njenoj površini ništa drugo ne pliva, što je za zimu neuobičajena okolnost. Zbog visokog vodostaja zimi, rijeka obično sa sobom nosi i veliku količinu smeća, grana i ostalog što joj se u slijevu nađe na putu. Zimi je takvog smeća posebno mnogo u blizini obale. Ako se pogledaju snimke potrage za mladićem u Savi, vidljivo je što sve inače teče Savom prema ušću u Dunav.

Odbijanje svjetlosti

Bez obzira što je ovu okolnost lako objasniti, valja i na to skrenuti pažnju s obzirom da je i dalje sve moguće. Na snimci plivača iz Save vidi se da površina vode reflektira ljubičastu boju, i to puno jačim intenzitetom od okolnog ukrasnog osvijetljenja drugih lokala. Ako se ta snimka usporedi prethodnim snimkama na kojima Matej trči, vidljivo je i da je Brankov most te večeri bio osvijetljen bijelom bojom.

Nema svjedoka

Najintrigantnija činjenica u cijeloj priči jest to što baš nitko te noći nije vidio trenutak u kojem Matej ulazi ili upada u Savu. To je još neobičnije kad se uzme u obzir da je mladić prije toga trčao uokolo. Na snimci koja je prethodila "plivaču u Savi" vidljiv je mladić koji silazi niz stepenice prema pristaništu u blizini noćnog kluba u kojem se Matej zabavljao s prijateljima. No, moment u kojem ulazi u Savu nije zabilježen na toj snimci.

Prijatelj ise vratili u Hrvatsku

Sinoć su za vrijeme potrage prijatelji Mateja Periša napustili Beograd te stigli u Zagreb, gdje su preuzeli njegov automobil, a potom se zaputili prema Splitu. Matejev otac Nenad Periš, koji je ostao u Beogradu, rekao je za Jutarnji da su autima došli do Zagreba, gdje su iznajmili kombi kako bi otišli proslaviti Novu godinu u Beogradu.

Potraga je intenzivirana, a Matejev je otac poručio kako ga je upozoravao da je Beograd mjesto u kojem bi ga mogle snaći opasnosti ako uđe u loše društvo. Međutim, Matej je otišao na svoju prvu novogodišnju proslavu u Beograd i nije se vratio.