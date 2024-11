DRAMA KOD ČIOVA / Krenuli prema Braču jedrilicom, pa počeli tonuti. Heroj ih je spasio

Policijski službenici su pokušali brodom pristupiti jedrilici, ali zbog vremenskih prilika na moru to nisu uspijevali radi čega je policijski službenik skočio u more i doplivao do unesrećenih osoba i potonule jedrilice