Nakon što se društvenim mrežama proširila sramotna snimka muškarca oji je u zagrebu rasistički vrijeđao dvojicu dostavljača, stranih državljana, te pred ejdnim urlao nacistički uzvik, policija je tragom prijave građana krenula pronaći ga.

On se bez ikakva srama snimao dok je hodao gradom i vrijeđao strance druge boje kože. Za razliku od njega, obojica koje je verbal o zlostavljao biili su pristojni.

"Prva ljudska reakcija je da se to treba prijaviti. To je poziv na nasilje, to je rasizam", kazao je za RTL Danas Jure Zubčić, gradski vijećnik zadarskog SDP-a koji je među prvima dobio snimku gnusnog incidenta te podnio prijavu zadarskoj policiji. Otamo su prijavu proslijedili zagrebačkoj policiji koja sada traga za nasilnikom.

Dostavljač: Znamo ga, uvijek vrijeđa na cesti

"Mislim da je važno da ovakve pojave uvijek prijavimo, a ne da kažemo ma to je negdje tamo. Ne ako ih ne prijavimo one će se događati sve češće i češće", dodao je Zubčić.

Dostavljač Nader Wahech je iz Sirije stigao u Zagreb prije osam godina. Izvrsno govori hrvatski, ali je ipak na društvenim mrežama dobivao poruke tipa: Vrati se odakle si došao. Snimka ga je šokirala, ali kaže da je onaj nasilnik poznat dostavljačima.

"On uvijek vrijeđa ljude na cesti, strance naravno. Dostavljači ga prepoznaju. Kažu da to nije njegova prva snimka, tako da on je već poznat po tome", kaže Nader.

'To je dno dna ponašanja čovjeka'

"Kad smo gledali tog gospodina koji je vrijeđao našeg kolegu on ga vrijeđa zbog dolaska iz druge države i zbog boje kože što je dno dna ponašanja čovjeka", dodao je.

Statistički podaci MUP-a kažu da je sličnih pojava prošle godine bilo 60 posto manje nego 2021. godine. No, ne zna se kako će biti ove godine, jer u dostavljačkim službama sada radi 60 posto stranaca. Policija je sve lansjke slučajeve razriješila, a maksimalna kazna je tri godine zatvora.