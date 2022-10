Nakon tri godine riješen je misterij nestanka 89-ogodišnjeg Miloša Niševića na Banovini. Krivac za njegovu smrt je, sumnja policija, njegov unuk Aleksandar javnosti poznatiji po jezivom slučaju iz srpnja prošle godine kada je, bez ikakvog razloga, napadao žene i završio u zatvoru.

Miloš je živio teško, a skončao u mukama. Imao je samo unuka Aleksandra. Da Miloša nema, primijetili su njegovi susjedi, Zlata i Branislav Drezga.

"Ja sam primijetila da ćika Miće nema jer je svaki dan išao pored nas. Nažalost bila sam prva sa susjedom koja ga je tražila, došli smo gore nismo ga našli obavijestili smo policiju i nitko ga nije našao dvije godine. I tragično i žalosno", ispričala je Zlata iz Majskih Poljana za RTL. "Nedostaje da tu struže sa svojim čizmama, da prođe na biciklu ili da prođe traktorom", kazao je Branislav.

Normalan život pod tjeralicom

Njegov nestanak prijavili su 28. prosinca 2019., a policijska istraga pokazala je da je ubijen 10-ak dana ranije. Raskomadano tijelo pronađeno je ove zime u šumi, odmah pored obiteljske kuće.

Milošev unuk Aleksandar Nišević, otprije je poznat policiji, ali i javnosti. Lani je u Splitu ničim izazvan pretukao četiri žene. Na Firulama u kafiću i Damirovu suprugu. "Još se liječi, ima teži oblik poremećaja ravnoteža, centar za ravnotežu joj je poremećen, ima noćne more, kažu da vrijeme liječi sve rane pa se nadamo", kaže Damir Margeta iz Splita. I sam se, uz pomoć svojih suboraca i prijatelja kojima je zahvalan, raspitivao o napadaču na njegovu suprugu pa ga otkriće policije nije iznenadilo. "S obzirom na to da je on već bio 9 mjeseci bio pod tjeralicom u momentu kada je napao moju suprugu, kriva je policija i RH. On se nije skrivao, normalno je s osobnom šetao i radio po Splitu. Normalan život je živio čovjek pod tjeralicom", tvrdi Damir.

Na snimkama iz Splita prepoznala ga je gospođa Zlata. "Ja sam mu vidjela ovako jedan dio lica i rekla sam suprugu evo: 'Ovo je Aco'. I bio je, nažalost nešto mu se dogodilo u glavi. I dan danas ne vjerujem i ne bi rekla da je to Aco napravio", kaže Zlata.

Ubio djeda radi 1400 kuna njegove mirovine

Odrastao je, kažu susjedi, u disfunkcionalnoj obitelji, otac mu je umro, majka se odselila iz Hrvatske, živio je s djedom i po domovima. A onda mu je dom postao zatvor. Motiv ubojstva je, kaže policija, koristoljublje, a vjerojatno se radi o djedovoj mirovini od 1400 kuna. Kako RTL neslužben doznaje, nakon djedove smrti rasprodao je i ono malo imovine što je 89-godišnjak imao.