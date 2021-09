Zagrebačka policija razbila je lanac prostitucije u glavnome gradu koji se krio iza primamljivih oglasa s vrućim fotografijama koji su se od kraja srpnja ove godine pojavljivali u domaćem oglasnom prostoru. Jutarnji list piše da je iza tih oglasa stajao stari znanac policije, 51-godišnji Zoran Vučur Simon zvani Švabo, a pomagala mu je 30-godišnja Diana K.. Oni su 'tihi obrt' proširili na više stanova u Zagrebu.

Policija ih je u suradnji s PNUSKOK-om ulovila nakon što su 'upali' pod mjere. Dvoje svodnika navodno su pod svojim okriljem imali pet prostitutki u dobi od 29 do 42 godine - po dvije iz Hrvatske i BiH te jednu iz Srbije, koje su namamili u posao obećanjem dobre i brze zarade.

'Švabo' je bio i u razbijenom lancu krijumčara ljudi

Osumnjičeni su se koristili s više telefona i telefonskih kartica raznih operatera čije su broje ve navodili u oglasima. Posao je neometano tekao i cvao dva mjeseca, a na pozive mušterija javljala se 'madam Diana' objašnjavajući im uvjete i dogovarajući s njima vrijeme, mjesto i cijenu željene usluge. Stanove i apartmane u kojima se odvijao seks-biznis unajmlivao je Vučur Simon.

Jutarnji list podsjeća da se ime Zorana Vučura Simona spominjalo u javnosti 2009. godine, tijekom međunarodne policijske akcije Tara kada je policija u koordinaciji s USKOK-om razbila četiri skupine krijumčara ljudi, a on je predvodio najveću grupu od dvadesetak švercera. Akcija je obuhvatila 52 osobe za ilegalno prebacivanje najmanje 192 osobe preko državne granice u samo godinu dana. Uglavnom su to bili ljudi s Bliskog i Dalekog istoka, ali i s Kosova i Srbije koji su išli u Austriju. Osumnjičeni su tada uslugu naplaćivali od 500 do 1500 eura, zaradivši tako najmanje 150.000 eura.