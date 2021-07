Varaždinska policija je za sutra najavila preventivno-represivnu akciju u kojoj će na parkinzima trgovačkih centra gledati ostavljaju li roditelji djecu bez nadzora u automobilima dok obavljaju šoping.

"Policijski službenici Policijske uprave varaždinske će u subotu, 24. srpnja od 9 do 13 sati provoditi preventivno-represivnu akciju " Ne ostavljajte djecu samu u vozilima", najavili su iz PU varaždinske.

Objasnili su i cilj akcije.

"S obzirom na predstojeće visoke temperature i sprječavanje neželjenih događaja, navedena preventivna akcija ima za cilj informiranje i senzibiliziranja roditelja o posljedicama ostavljanja djeteta bez nadzora u vozilu i promicanje odgovornog ponašanja i poštivanje prometnih propisa kako bi utjecali na smanjenje stradavanja djece", stoji u priopćenju PU varaždinske.

U Kninu preminuo dječak

Lokacije na kojima će se sutra provoditi na ovim lokacijama: Trgovački centar Supernova (Optujska ulica 171, Varaždin) od 9 do 10 sati; Lidl (Optujska ulica 74, Varaždin) i Kaufland (Koprivnička ulica 17, Varaždin) od 10 do 11 sati; TC Plodine i TC Lidl (Gospodarska ul.) od 11 do 12 sati i TC Lumini (Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec)12 do 13 sati.

U navedenoj preventivnoj akciji policajci će pristupiti osobama koje prevoze djecu te im prilikom njihovog dolaska ili odlaska iz trgovačkog centra uručiti letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima".

Akcija se provodi nakon što je Hrvatsku u lipnju potresla smrt četverogodišnjaka u Kninu kojeg je otac cijeli dan ostavio u automobilu na vrućini misleći da ga je ostavio u vrtiću.