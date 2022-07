Prava filmska drama u trajanju od pet sati dogodila se krajem ožujka kada je policija zbog manjeg prometnog prekršaja u središtu Zagreba pokušala kazniti poduzenika.

Zbog pogrešnog prestrojavanja poduzetnik Dejan (41) mora platiti čak 50.000 kuna, nepravomoćno je odlučila prekršajna sutkinja, piše Danica.

Prema presudi, on je u ožujku oko 23.40 sati u Zagrebu u crnom Mercedesu stao na križanju Miramarske i Mihanoviće na crveno svjetlo na semaforu u desnoj prometnoj traci za skretanje desno. No, na zeleno je naglo krenuo, dao gas i prošao pokraj vozila koja su bila u lijevoj prometnoj traci te prije svih skrenuo lijevo. To je primijetila policijska patrola i krenula za njim.

Prijetio policajcu otkazom

U jednom času na križanju kod HNK-a spustili su prozor i pokazali policijske značke i rekli mu da stane, ali on je pobjegao. Sustigli su ga na križanju Medulićeve i Deželićeve i tad je tek krenula predstava. Poduzetnik nije htio izaći iz automobila unatoč nagovorima policije. Voditelj sektora temeljne policije ispričao je kako mu se vozač kroz otvoren prozor obratio na engleskom i rekao da je američki državljanin, da razgovara s veleposlanstvom SAD-a i da ima imunitet. U jednom času se pozivao i na Đuru Sessu pa im zaprijetio da će svi dobiti otkaz.

“Na jedan je mobitel razgovarao na engleskom, a drugim nas je snimao. Bio sam siguran da je na drogama ili alkoholu jer se osjetio zadah, gubio je fokus, par puta mu je mobitel ispao iz ruke i imao je crvene oči”, ispričao je šef u temeljnoj policiji.

Drama je krenula kraju tek oko 4.30 sati ujutro kada je došao voditelj mobilne jedinice i uspio ga smiriti te mu ponuditi vodu. Tada je pristao izaći iz automobila i poći s njima u policijsku postaju, pet sati nakon zaustavljanja. Tom je prigodom vrijeđao i omalovažavao policijske službenike prilikom obavljanja službe te im govorio “kreteni, majmuni, pušite ku*ac”.

Niz kazni

Prema presudi, kriv je jer se “kretao prometnom trakom za skretanje u desno Ulice Miramarski podvožnjak i dolaskom do raskrižja sa Mihanovićevom iz prometne trake za skretanje desno skrenuo lijevo u smjeru zapada u Mihanovićevu”. Za to je dobio 700 kuna kazne.

Tom prilikom odbio je postupiti po naredbi policijskih službenika da zaustavi vozilo radi obavljanja nadzora, te da izađe iz vozila, za što je kažnjen sa 7000 kuna. Osim toga, prilikom nadzora obavljenog u Medulićevoj ulici kod raskrižja s Ulicom Gjure Deželića odbio se podvrgnuti ispitivanju pomoću alkometra, a za to je zaradio kaznu od 20.000 kuna.

Nadalje, istom prilikom u 1.27 sati krenuo je vozilom prema naprijed u smjeru sjevera kolnikom Medulićeve ulice, dok mu je bila izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole, a to ga je stajalo dodatnih 20.000 kuna. Potom, istom prilikom narušavao je javni red i mir na naročito drzak način tako da je na ulici vikao i galamio, a čime je privukao pozornost građana koji su negodovali s prozora svojih stanova. Kazna za taj prekršaj iznosi 1319 kuna.

Tom je prigodom vrijeđao i omalovažavao policijske službenike prilikom obavljanja službe. Za to je kažnjen sa 754 kune. Ukupno, dakle, kazna iznosi 49.773 kune, a mora podmiriti i 480 kuna troškova prekršajnog postupka. Kako je jedan dan proveo u policijskom pritvoru, od te kazne oduzima mu se 300 kuna. Presuda je nepravomoćna i poduzetnik se na nju može žaliti.