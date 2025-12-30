FREEMAIL
NA MAKSIMIRU /

DORH podigao optužnicu protiv muškarca koji je ubio svog kuma: Upucao ga usred bijela dana

DORH podigao optužnicu protiv muškarca koji je ubio svog kuma: Upucao ga usred bijela dana
Foto: Pixsell/matija Habljak

Antonijo A. (38) u srpnju ove godine je u Zagrebu, na Aveniji Gojka Šuška, ubio svojeg kuma Ivana K. (33)

30.12.2025.
18:55
Hina
Pixsell/matija Habljak
Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Zagrebu je nakon provedene istrage, pred zagrebačkim Županijskim sudom podignulo optužnicu protiv Antonija A. (38) koji je u srpnju ove godine u Zagrebu, na Aveniji Gojka Šuška, ubio svojeg kuma Ivana K. (33).

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da 38-godišnjaka tereti za teško ubojstvo, objavljeno je u utorak na internetskim stranicama ŽDO-a.

Podignutom optužnicom 38-godišnjaka se tereti da je 6. srpnja 2025., uslijed ljubomore i osvete, ispalio u 33-godišnjaka više metaka iz vatrenog oružja. Oštećenik je pritom zadobio osobito tešku tjelesnu ozljedu uslijed koje je umro na mjestu događaja, dodaje ŽDO.

Ubijeni bio u krim miljeu

Zagrebačka policija je ranije priopćila da je tri dana nakon ubojstva uhitila osumnjičenika u vikendici u blizini Kašine. Prema izvješćima medija, ubijeni Ivan K. bio je ugostitelj koji nije bio nepoznat u krim miljeu te da je riječ o sinu D. K. koji je bio blizak tzv. knežijskog skupini, a koji je ubijen još 1993. godine.

Zagrebački ŽDO je također u optužnici sudu predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su ubojice osuđeni na 50 godina zatvora u Hrvatskoj

