Petnaest godina od stravične prometne nesreće u kojoj su poginule sestre Višnja i Gordana Filipović na optuženičku klupu riječkog Županijskog suda u ponedjeljak je sjeo 51-godišnji Robert Žaja.

Žaja je osumnjičen da je vozeći u zabranjenom smjeru 15. prosinca 2006. godine izazvao tragediju.

Višnja Filipović preminula je na mjestu događaja, dok je suputnica u vozilu Gordana Filipović preminula u KBC-u Sušak idućeg dana u 5 sati ujutro. Trojica preostalih suputnika zadobili su lakše ozljede.

Majka poginulih djevojaka prilikom čitanja optužnice nije mogla susprezati suze te je na upit predsjednice vijeća, sutkinje Jesenke Kovačić o daljnjem praćenju rasprave odgovorila da ne želi ostati i prisustvovati raspravi, prenosi Novi list.

Žaja je tijekom čitanja optužnice rekao da se ne osjeća krivim.

Svjedoci se prisjetili kobne večeri

Na sud se na današnju raspravu od sedam pozvanih svjedoka odazvali njih šest.

"Išla sam prema Čavlima, a negdje između JGL-a i skretanja za Čavle susrela sam auto koji je išao u suprotnom smjeru. Vozila sam skroz po desnoj traci, a on je došao po lijevoj, preticajnoj traci. Mimoišli smo se. Prvo sam bila u šoku jer sam pomislila da sam ja nešto krivo napravila. Nije išao brzo. Radilo se o tamnijem autu, a mislim da je bio Renault Megane. Mislim da je registracija bila riječka. Nije bio oštećen, a optuženika ne poznajem. Nisam znala da je bila prometna pošto ne gledam vijesti i ne čitam novine. To sam saznala dan, dva kasnije od mame i brata", posvjedočila je 39-godišnjakinja.

S automobilom koji se kretao u zabranjenom smjeru tog se kobnog dana susreo i 49-godišnjak iz Delnica koji se vraćao s posla.

"Prošao sam križanje prema Čavlima kada je naišao crni Golf 3, riječke registracije, a koji je išao u mom smjeru. Po lijevoj traci u zabranjenom smjeru. Blicao sam mu i trubio da se makne, ali ništa. Maknuo sam se da ne dođe do prometne. To je definitivno bio Golf 3. Prepoznajem tu marku vozila. Vozač je imao svijetlo smeđu kosu. Nije me pogledao, a mislim da je samo on bio u autu. Nije uopće reagirao na moj auto. Gledao je samo ravno, ispred sebe. Par dana nakon toga čuo sam da je bila prometna i da su te djevojke poginule. Ja ništa od toga nisam vidio", prisjetio se.

Svjedočila je i 72-godišnjakinja iz Čavla koja se sa suprugom nalazila u kombiju. Na sudu je odmah kazala da je prošlo previše vremena zbog čega se ne sjeća pojedinosti. Nakon što joj je pročitano ono što je govorila u istrazi, sjetila se trenutaka kada je suprug koji je vozio uzviknuo: "Šta ova budala radi ovdje. Kamo će?".

Prisjetila se i da se radilo o autu srednje veličine, modernijeg dizajna, čiji je vozač, kad su ga vidjeli, stajao kao ukopan i nije znao gdje će.

Pomislio sam 'vidi pijanu budalu'

Jedan od svjedoka bio je i Riječanin koji je te večeri išao prijatelju na Kukuljanovo. On je spomenuo da je na izlazu za Čavle vidio Renault Clio koji je bio u krivoj traci, a na upit je li vidio kako ide u zabranjenom smjeru po autocesti, odgovorio je negativno.

"Bio je mrak i na izlazu za Čavle vidio sam auto u krivoj traci, dao sam se skroz desno i usporio. Tamni Clio druge generacije, onako okrugliji. Ja bih rekao da je bio crne boje, no moguće i tamno plave. Registarsku oznaku nisam zapamtio, ali znam da je bila riječka. Ja sam u principu već skretao kada je iz suprotnog, zabranjenog smjera dolazio auto. Pomislio sam 'vidi pijanu budalu'. Primijetio sam da je malo zastao na jednom proširenju jer se tu nalaze dvije trake, jedna koja ide prema Čavlima, a druga za autocestu. Gledao sam da li će krenuti u pravom smjeru i krenuo je. Pomislio sam da će stići kući", kazao je 42-godišnjak koji je za nesreću saznao kasnije i kako govori, odmah pomislio da bi upravo taj auto mogao biti krivac.

Saslušan je i bračni par koji je automobil koji se kretao u zabranjenom smjeru susreo negdje u razini restorana 'Putnik', o čemu su odmah izvijestili policiju.

"Ili je bilo predvečerje ili je pala noć, a vidjeli smo auto u kontra smjeru iza zaštitne ograde i isto je išao u smjeru Rijeke. Nije bio veliki auto. Mislim da je bio kraći model. Registraciju nisam mogao vidjeti zbog zaštitne ograde. Nisam vidio vozača i je li eventualno u autu bio još netko. Nazvali smo 92 i obavijestili ih da se u pravcu Rijeke kreće automobil u zabranjenom smjeru. Dok smo nazvali, taj auto je već otišao dalje u smjeru Rijeke. Nesreću nisam vidio", naveo je Zagrepčanin.

Suđenje Žaji nastavlja se i sutra te su predviđena saslušanja još niza svjedoka.