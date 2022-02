Zbog sumnje u zloporabu položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo suspendirani su načelnik Policijske postaje Omiš, Vlade Perkušić i bivši načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta PU Splitsko-dalmatinske, inspektor Ivan Lozić. PU splitsko-dalmatinska odlučila se za taj potez zbog istrage koju provodi PNUSKOK.

Dvije usluge za prijatelja

Neslužbeno se doznaje kako su djelatnici PNUSKOK-a, pretražujući mobitele spomenutog dvojca, pronašli prepisku koja datira iz ožujka 2020. U njoj Lozić Perkušiću šalje fotografiju dopisa njegove policijske postaje, piše Slobodna Dalmacija. U tom dopisu omiška policija od Lozićeve supruge traži da dostavi podatke tko je vozio njen automobil u Lokvi Rogoznici u prosincu 2019., kada je zabilježeno da je prekršeno ograničenje brzine za 30 do 50 kilometara na sat. Perkušić je nakon dobivenog dopisa svom kolegi napisao da navede da je auto vozio netko tko je u inozemstvu ili je u međuvremenu preminuo. Iako nema podataka o policijskom postupanju po tom dopisu, jasno je jedino da je Lozić napisao da je Golfa tada vozila njegova teta, koja je preminula u veljači 2021.

Ali, to nije sve. Perkušić je intervenirao i u svibnju 2020., nakon što se od Lozićeve supruge ponovno tražilo da objasni tko je vozio njen automobil u Lokvi Rogoznici i prekoračio brzinu za 20 do 30 kilometara na sat. Tada je jednostavno "stornirao" prijavu.

Prešućen prekršaj i upozorenje

Istražitelji sumnjaju da je Perkušić znao da je Lozićeva supruga napravila prometni prekršaj u prosincu 2019., čija je provedba obustavljena zbog neistinitih podataka, pa joj je za prekršaj iz 2020. izdao samo upozorenje te joj uštedio 1000 kuna i spasio dva kaznena boda. Obrazložio je da se radi o lakšem prekršaju te da počinitelj, odnosno Lozićeva supruga, u prethodnih godinu dana nije počinila nijedan prekršaj. To, naravno nije istina.

Inače, po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za prekoračenje brzine od 30 do 50 kilometara na sat predviđena je kazna od 3000 do 7000 kuna. No, ako vlasnik vozila ne dostavi točne podatke o vozaču koji je počinio prekršaj, može dobiti kaznu od pet do 15 tisuća kuna. Osim zloporabe položaja i ovlasti, istražitelji PNUSKOK-a smatraju da je ovim Perkušićevim manevrom oštećen i državni proračun. Za zloporabu položaja i ovlasti predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, osim u slučaju kad je pribavljena znatna imovinska korist. Tada je kazna od jedne do 10 godina zatvora.