Iako je postupak protiv bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u aferi Agram obustavljen zbog njegove smrti, više od 10.000 sati njegovih razgovora s osobama obuhvaćenima mjerama tajnog praćenja, moglo bi istražiteljima riječkog PNUSKOK-a dati smjer za nove istrage. Iako njihov šef, Božo Barbarić ne može govoriti o istragama i policijskom djelovanju, poručio je da je sav materijal predmet kriminalističko-obavještajnih analiza.

Tako, navodno, jedan od krakova istrage o Bandićevoj imovini vodi u Hercegovinu, dijelove Hrvatske, ali i - Dubai. Istražitelji sumnjaju da je imao vrijednih nekretnina i pokretnina diljem Lijepe naše, pogotovo stoga što već znaju kome je Bandić ostavio novac i na koga je prepisao nekretnine, doznaje Jutarnji.

Istražiteljima na ruku ide i zakonska mogućnost da je u sklopu istraživanja protupravno stečene imovinske koristi dovoljno utvrditi odgovornost, ali ne nužno i krivnju fizičke osobe. To im ostavlja prostora da pročešljaju sve tragove. Tako su, doznaje se, istražitelji posumnjali da je Bandić jednoj od svojih bliskih suradnica ostavio milijunski iznos eura na tajnom računu u Dubaiju, pa sada istražuju trag svog novca.

Fontane i bazen

Nacional je u posljednjem broju pisao kako USKOK istražuje Bandićevu imovinu u Hercegovini. Iako su naglasili da ne mogu govoriti o istragama koje su u tijeku, na to ih je prije više od pet godina upozorio Ivan Valek, akrhitekt čija je tvrtka nabavljala opremu za Bandićeve fontane, ali i čovjek kojeg je pokojni gradonačelnik angažirao za natkrivanje bazena na imanju površine 89.000 kvadrata u Hercegovini, kojeg su naslijedile Bandićeva supruga i kći.

"Ja sam sve to ispričao na USKOK-u prije više od pet godina. Bili su vrlo ljubazni. Odnio sam i dokumentaciju o fontanama, ali i o bazenu u Hercegovini. Sjećam se da je jedan Bandićev rođak sve to izmjerio i dao mi taj papir i ja sam to predao USKOK-u. Meni je Grad ostao dužan, ja sam zbog toga otišao na USKOK, ali mi je Bandić preko posrednika poručivao da neka slobodno tužim jer će on to srediti", ispričao je jedan od svjedoka protiv Bandića.

Tragovi novca

U tisućama sati snimljenog materijala navodno se nalaze i neke od osoba koje su s Bandićem provele zadnje sate njegova života. U pitanju nisu samo okolnosti njegove smrti, koju istražuje Općinsko državno odvjetništvo, već i poslovni odnosi Bandića i tih osoba. Pod lupom su i tragovi novca u Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno bankovne transakcije ili prijenosi torba s novcem preko granice. U istragama se koriste i podaci Nacionalnog sustava evidencije prelazaka granice, pa se može ustanoviti jesu li Bandićevi suradnici prelazili granicu te kada i gdje.

Uz to, policija barata alatima potpune rekonstrukcije komunikacije, pa čak i ako je netko brisao podatke s mobitela ili računala. Postoje i programi koji ubrzavaju načine stvaranja sheme suradnika kroz analizu kontakata, telefonskih poziva i SMS-ova. Nije isključena mogućnost ni da su do informacija istražitelji došli pukim razgovorom s ljudima koji su bili bliski Bandiću ili njegovim odanim suradnicima, koji su policiji davali savjete kako prikupiti informacije korisne za istragu. Neke bi otvorene istrage, tako, mogle uskoro krenuti u realizaciju.