Pijani vozač odvalio retrovizor autu iz suprotnog smjera pa udario u kamion koji je pretjecao

Osječko-baranjska policija isključila je u četvrtak iz prometa 62-godišnjeg vozača koji je pijan izazvao dvije prometne nesreće i oduzela mu vozačku dozvolu, izvijestila je u petak Policijska uprava osječko-baranjska.

Na lokalnoj cesti između Petrijevaca i Cerovca, u čevrtak uvečer 62-godišnji vozač osobnog automobila osječkih registracijskih oznaka nije se kretao sredinom obilježene prometne trake. Prilikom mimoilaženja lijevim bočnim ogledalom udario je u lijevo bočno ogledalo osobnog automobila belomanastirske registracije, koji se kretao iz suprotnog smjera, kojim je upravljala 19-godišnja vozačica.

Nakon udara 62-godišnjak je nastavio voziti automobil te je nakon kraćeg vremena započeo pretjecanje teretnog vozila kojim je upravljao 45-godišnji vozač. Prilikom pretjecanja 62-godišnjak desnim bokom svoga vozila udario je u lijevi bok teretnog automobila.

U prometnim nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba, a 62-godišnjem vozaču osobnog automobila je utvrđena koncentracija od 1,44 promila alkohola u krvi.

Očekuje ga kazna za izazivanje prometne nesreća u iznosu od 190 eura, a za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u izmjerenoj koncentraciji predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 1990 eura te najveća zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do šest mjeseci i do četiri boda.

Vozač je isključen iz prometa, kao mjera opreza oduzeta mu je vozačka dozvola, a protiv njega slijede prekršajni nalozi, navode u policiji.

