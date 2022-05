U teškoj prometnoj nesreći u Brodarici kod Šibenika teške ozljede opasne po život zadobile su dvije maloljetnice, izvijestili su u subotu ujutro iz šibenske policije.

Policija navodi kako je 51-godišnjak, koji je upravljao Renaultom šibenskih registracija pod utjecajem alkohola i opojnih droga oko 22.15 sati, na pješačkom prijelazu pokupio dvije djevojčice.

"Čuli smo samo bum. I ne vidiš ništa, u šta je pogođeno, auto ide, pa stane, tablica visi. Pritrča san cestu, vidin dva tila di leže na cesti, na podu. I onda sam počeo trčati prema njma i vikati - Hitnu, hitnu, zovite hitnu…", prepričao je okolnosti ovog strašnog događaja vlasnika konobe Oli, Nikica Vukušić za Slobodnu Dalmaciju.

Trebale su na krizmu u nedjelju

Sve se dogodilo u deset i pol sati navečer. "Gledan, cure se ne miču, već su ljudi počeli dolaziti, ne dirajte ništa, vičen, u strahu da ne napravimo još gore… Uto je skočio još jedan dečko, gledamo imaju li puls, jesu li žive. Šok! Curice su bile u šoku, kao i svi mi, ne znam kako bih to nazvao, obamrle, one su sigurno bile u nesvijesti nekoliko minuta, dok nisu počeli dolaziti sebi. Došla je i jedna gospođa, plijevala im je lice vodom, kvasila ih. Ovu jednu, što je imala slomljenu nogu, to se vidilo odmah, naoko, smo okrenuli na bok, a ova se druga čak u jednom momentu i digla, ali nismo joj dali, legli smo je nazad", kazao je Vukušiž za Slobodnu.

Ozlijeđene djevojke imaju tek nešto više od 14 godina, a u nedjelju im je trebala biti krizma. "U svakom slučaju, on je njih pogodija točno na pješačkom prijelazu jer su tamo ostale naočale, mobitel, novčanici, sve uz parapet… Ma, samo da one ostanu žive, da s curama bude sve u redu, a ovo drugo, sve je manje bitno", kaže za Slobodnu Nikica Vukšić.

U Kliničkom bolničkom centru Split za Slobodnu nisu željeli davati nikakve službene informacije o stanju ozlijeđenih djevojčica, no list neslužbeno doznaje da se nalaze na dječjoj jedinici za intenzivno liječenje i da su stabilno.