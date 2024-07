Splitska policija je zahvaljujući video nadzoru brzo uhitila tri stranca koji su posjetitelje Ultra Europe festivala prskali pepper sprejem i potom im trgale lančiće.

Voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina rekao je Hini da je druge večeri Ultra Europe festivala na Parku mladeži otkriveno 12 kaznenih djela krađe u kojima su počinitelji posjetiteljima uz pomoć peper spreja trgali lančiće.

Kradljivci su uhićeni, a detektirao ih je sustav video nadzora.

"Riječ je o tri strana državljanina kod kojih smo pronašli jedan dio zlatnih lančića nakon čega su dovedeni u policijsku postaju, te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje", kazao je Ugrina.

Policija je zabilježila i 125 prekršaja zlouporabe droga, te dva kaznena djela preprodaje droga.

Od naplate kazni u državni proračun slilo se 52 tisuće eura, a policija je tijekom noći sankcionirala 95 prometnih prekršaja, uglavnom motoriste.

Pet timova županijskog Zavoda za Hitnu medicinu koji su raspoređeni na stadionu i oko njega imalo je 35 intervencija, što je nešto više nego prvu noć Ultre.

Desetoro posjetitelja koji su bili poprskani suzavcem tražili su pomoć zbog problema s očima dok su u ostalim slučajevima radilo o manjim ozljedama i predoziranjima alkoholom ili drogom.

"Manje smo pacijenata odveli u bolnicu, svega dvoje, no jedan od njih je loše s obzirom da je bio intoksiciran ecstazyjem i bio je bez svijesti. To je nešto ružno u svakom slučaju. Nemam povratne informacije o tom pacijentu. Mogu reći da nije bilo toga bila bi to savršena večer", rekao je dr. Dubravko Šola.

Iz KBC-a Split pak kažu da su tijekom noći i jutra pomoć pružili 11 osoba među kojima je devetoro stranih državljana.

Riječ je najviše o intoksikacijama alkoholom i drugim supstancama te poteškoćama u dišnom sustavu.

Jedan pacijent je imao je otvorenu ranu stražnjice, a drugi ubod neidentificiranog predmeta u nadlakticu. Uz to, jedna je osoba hospitalizirana na Klinici za unutarnje bolesti, dok su drugi nakon medicinske obrade otpušteni.

