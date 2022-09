Skidao je pedofilske filmove i preko društvenih mreža nagovarao ženu da siluje bebu od svega par mjeseci. Mlađa žena bebu je skinula, no na kraju ipak ju je odbila silovati. Što je pedofil htio, i bez završnog čina posve je jasno. Za tu gadost sudac ga je osudio na svega 11 mjeseci zatvora. A onda mu to pretvorio u društveno koristan rad. Kazna je zgrozila bivšeg suca i odvjetnika Branka Šerića. Sudac je takvom presudom, govori, pogazio prava djeteta.

'Sudac pogazio prava djeteta'

"Sramotna presuda koja ne šalje nikakvu poruku osim da smo dotakli do dna", kaže Branko Šerić, odvjetnik i bivši sudac za RTL. Za svako od djela predviđena je kazna od jedne do 10 godina zatvora, no slavonski pedofil nije završio iza rešetaka. Za Šerića skandalozno, za predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, standardna praksa koja se mora mijenjati.

"Poanta je u tome da suci suviše olako i površno jednim dijelom neke okolnosti vrednuju kao olakotne ili osobit olakotne i tako pogrešno smatraju da kaznu mogu smanjiti ispod minimuma i u toj mjeri se vrlo vjerojatno radi i o pogrešnoj primjeni domaćeg prava", kaže Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

DORH se nije ni žalio

U cijelom slučaju nije se proslavilo ni Državno odvjetništvo koje se na presudu nije žalilo. Poslali smo im upit, ali kažu, o detaljima ne mogu.

"Čini mi se kao da je postignut gentlemenski sporazum između državnog odvjetništva i počinitelja što je sud objeručke prihvatio da počinitelj prizna kazneno djelo da se nitko ne bi trebao mučiti oko dokazivanja i oko ovog kaznenog postupka pa je državno odvjetništvo održali riječ oko ovakve presude i nije išlo sa žalbom", kaže Šerić.

Dobronić obećava ujednačavanje sudske prakse i povećanje preblagih kazni. "Nikad ni jedan ozbiljan sustav se ne može preko noći promijeniti i preokrenuti i to ne bi bilo dobro, ali u svakom slučaju već sad o tome razgovaramo. Do promjena će doći ono što se kaže, milom ili silom", kaže Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

No to obećanje, čak i ako se ispuni, nije nikakva utjeha žrtvama koji su gledali kako pedofili izlaze na slobodu nakon simboličnih kazni, ako su ikakve i dobili.

"Moram priznati da sam zaista nakon tri četiri godine ostala u totalnom šoku s ovom vijesti. Dakle, mislim da je naše pravosuđe dotaknulo dno davno, kao i sudci, državno odvjetništvo. ministarstva... Ne znam što oni rade", rekla je za RTL Anita Papa iz iz Udruge Lavica za zaštitu i pomoć žrtvama pedofila.

Svako peto dijete bilo žrtva; 'Bojim se i više'

Šokantna je i priča o pedofilu iz Osijeka koji je također osuđen na 11 mjeseci, ali je kaznu odslužio u domu za djecu s posebnim potrebama. Na pitanje tko je tu lud, Anita Papa kaže: "Mi smo ludi jer očekujemo previše. Očigledno da moramo izaći na ulice da bi se izborili za djecu i njihova prava. Ostaju samo na riječima i pozivaju se na djecu i njihova prava kad nešto trebaju, pravobraniteljica je fikus. Zašto se ne zauzima za djecu, roditelje, žrtve? Svi su odgovorni."

Koliko je zlostavljane djece? "Statistikama kaže da je svako peto dijete žrtva nekog vrsta zlostavljanja. Bojim se da je zadnjih godina taj broj možda i veći s obzirom na Lockdown, da nisu djeca išla u škole i vrtiće. Svjedoci smo koliko je žena u zadnje vrijeme nastradalo. Povećao nam se broj zlostavljanja pa i djece,"

Zaštitimo žrtve a ne pedofile

Tu je i pitanje registra pedofila, treba li on biti javan?

"Mi definitivno štitimo zlostavljače, ne smijemo znati njihova imena, kretanja, gdje rade... Odavno sam tražila i lupala na vrata po pitanju registra i nikad nije rečeno da će se ikad ostvariti da registar bude javan. Hajdemo onda dva puta godišnje tražiti uvid u registar, svi poslodavci koji rade s djecom, škole, bolnice, sportski centri, svi poslodavci, bilo javno ili državno, potpis zaposlenika da imamo tražiti uvid u registar. Možda potaknemo da sami poslodavci nešto učine da zaštite svoje klijente ili radnike od ovih monstruma."