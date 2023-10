Dok se 9-godišnji dječak igrao u parku kod Gimnazije Lucijana Vranjanina do njega je dotrčao pas pa ga ugrizao, a dijete je završilo u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici, javlja Index.hr. Sve se dogodilo u subotu u Donjem Vrapču, a pas je bio bez povodca s djecom bez roditeljskog nadzora. Kako su ispričala druga djeca koja su se igrala s dječakom, otkrila je majka 9-godišnjaka, pas se zaletio i ugrizao njezinog sina.

"Djeca koja su šetala psa su došla preplašena, ispričala se i rekla da nije bilo namjerno te su otišli. Ja to razumijem i ne krivim ih ni najmanje, već roditelje koji su takvog psa dali djeci na čuvanje bez povodca i brnjice. Ja otprilike znam da su to djeca iz susjedne zgrade, no ne znam im roditelje", ispričala je Helena Andračić.

Cijeli događaj prijavili su policiji što su policajci i potvrdili pa otkrili da su od bolnice, koja je majki rekla da će i oni prijaviti slučaj, dobili dokumentaciju. U tijeku je kriminalističko postupanje koje bi trebalo otkriti sve okolnosti događaja, a Andračić je kazala kako nije sigurna o kojoj se pasmini radi.

U nalazu stoji da je dječak zadobio ugriz u predjelu lijeve natkoljenice te da ima "jednu gnječno reznu ranu te nekoliko linearnih laceracija koje odgovaraju ugrizu psa".

"Moje dijete je ok, još je i dobro to prihvatio, bilo je krvi. Cijelo zubalo ima na lijevom bedru, očito je da je to pas većeg rasta i jačeg stiska. Ožiljak na nozi će proći, ali mislim da trauma i strah neće tako skoro", zaključila je majka 9-godišnjaka.

