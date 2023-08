'PARANOJA, HALUCINACIJE, NAPADI' / Muškarac pao s ogromnom količinom zloglasne 'zombi droge': 'Završio sam na psihijatriji, vidija sam đavla'

Može doći do psihoze, a ova droga vrlo brzo uništava mozak te je rizik od predoziranja ogroman, no najopasnije je to što se vrlo lako može napraviti i kod kuće