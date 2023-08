Prošla subota za goste đurđevačkog kafića Nikolino u Međaškoj ulici bila je prava noćna mora. Dok su ispijali svoja pića, pričali i družili se sa svojim mještanima, oko 21:30 došlo je do napada. Kako otkrivaju svjedoci, u kafić je upalo društvo iz naselja Stiska pa sve koji su se u tom trenutku našli u kafiću počeli tući kolcima i bejzbolskim palicama, piše Podravski.hr.

Osobe koje su svjedočile ovom strašnom događaju i dalje su u šoku, a tragovi napada mogli su se vidjet i nekoliko dana kasnije oko kafića. Sve je počelo bezazleno, kazala je jedna osoba.

"Došlo je do obične svađe između gostiju kafića, a to je nešto što se događa kada se popije i nitko se nije previše zabrinjavao i uzbuđivao. No, u jednom trenutku došlo je i do fizičkog obračuna, nakon čega je društvo iz Stiske otišlo van. Mislili smo da se situacija smirila i svi su se nastavili ponašati kao što se ponašaju subotom navečer, a onda se sve pretvorilo u pravu noćnu moru", prisjetio se jedan od svjedoka.

Mislili su da je kraj, no došlo je i do drugog napada

U jednom trenutku, dodao je, iz automobila koji se zaustavio pred kafićom izašle su četiri osobe naoružane bejzolskim palicama i kolcima. Među njima bili su ljudi koji su već ranije bili u kafiću pa otišli. Ušli su unutra i počeli tući svakog tko im se u tom trenutku našao na putu.

"Udarali su ljude kolcima i palicama po glavi, rukama i nogama, nisu birali, a nakon iznenadnog napada su sjeli u auto i nestali", otkrio je svjedok. Mislili da je tu kraj pa su pozvali policiju.

Prije nego što je policija uopće stigla, ispred kafića došla su još dva automobila iz kojih su izašli ljudi i ponovno počeli tući goste.

"Ovaj put sigurno ih je bilo desetak i svi su imali palice i kolce u rukama. Ponovno su se sjurili unutra i počeli mlatiti sve koji su im se našli na putu. Gosti koji su se zatekli u kafiću su ozlijeđeni, sve je bilo puno krvi, a jedan koji je rukama branio glavu, tijelo mu je puno podljeva. Kad su završili svoj krvavi pohod, sjeli su u automobile i otišli, a i dalje nam nije svejedno", kazao je jedan od svjedoka.

Iako je vlasnik kafića u kojemu se dogodila noćna mora zabranio ulazak napadačima, ostali gosti i dalje su u strahu.

Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke istaknuli su kako je policija u subotu, 12. kolovoza zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Đurđevcu u Međašnoj ulici. O okolnostima događaja i dalje se provodi kriminalističko istraživanje.

