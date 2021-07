14. lipnja prošle godine, nešto prije 23 sata, u Kaštel Kambelovcu, Jakov Šimić je, po optužnici, okupio ekipu kako bi se osvetio boksaču Mariju Boljatu, zvanog Pajkić, koji ga je prije toga istukao. Našli su se kod veslačkog kluba, a s Boljatom je došao i Jozo Čabraja.

Kada su vidjeli da su došli Pajkić i Čabraja, Šimić i ostali najprije su se s njima verbalno prepirali i naguravali, a potom je Šimić ispalio više hitaca iz pištolja prema obojici te je pogodio Boljata u lijevu potkoljenicu. Pao je na pod i tada su ga svi okrivljenici, osim Šoljića, u više navrata tupo-tvrdim predmetima snažno udarali po glavi i tijelu.

Nastavak suđenja

Nakon što je Čabraja ispalio više hitaca upozorenja, okrivljenici su prestali udarati Pajkića, a dok je Čabraja bježao prema moru, Tomislav Šoljić je više puta zapucao prema njemu i pogodio ga u leđa, prsa, kralježnicu i nogu. Čabraja pada na pod, a okrivljenici dolaze do njega i udaraju ga tupo-tvrdim predmetima po glavi i tijelu.

Dok je Boljat bespomoćno ležao licem okrenutim prema tlu, Šoljić je, po optužnici, u njega ispalio dva hica iz pištolja koja su prošla kroz srce i pluća.

Svjedočenjem splitskih patologa vještaka Antonija Alujevića i Marije Definis-Gojanović nastavljeno je u ponedjeljak na splitskom Županijskom sud suđenje Jakovu Šimiću, braći Mati i Josipu Šukeru, Ivanu Radoviću te Toniju Vitaljiću zvanom Kubura i Tomislavu Šoljiću. Optužnica ŽDO-a tereti ih za teško ubojstvo boksača Marija Boljata zvanog Pajkić i pokušaj ubojstva Joze Čabraje u Kaštel Kambelovcu.

Čabraja ozlijeđen udarcima tupo-tvrdog predmeta

Prva četvorica se već godinu dana nalaze u istražnom zatvoru, dok su Vitaljić i Šoljić u bijegu i sudi im se u odsutnosti, piše Slobodna Dalmacija.

U sukobu koji je prethodio tragičnom događaju ranjen je u preponu i sam prvookrivljeni Šimić, a vještak Alujević je, na pitanje njegova odvjetnika Vinka Ljubičića, pojasnio da je moguće da je on ranjen "rikošetom", odnosno da je vrlo vjerojatno da je u pitanju odbijanje projektila od tla ili nakon što je metak prošao kroz meko tkivo neke druge osobe.

Nakon njega svjedočila je prof. dr. sc. Marija Definis-Gojanović, koja je radila obdukciju pokojnog Boljata. Što se tiče ranjavanja Joze Čabraje, kazala je da je on zadobio jednu prostrijelnu ranu lijeve natkoljenice s prijelomom kostiju, što je okarakterizirano kao teška tjelesna ozljeda, te dvije prostrijelne, koje su ocijenjene kao teške tjelesne ozljede, i jednu ustrijelnu ranu prsnog koša, koja je ozljeda lakše prirode.

Pojasnila je da su prostrijelne ozljede mogle dovesti do smrtnog ishoda da su meci zahvatili neke od vitalnih organa. Također je rekla i da je Čabraja ozlijeđen udarcima tupo-tvrdog predmeta, a to je mogla biti i šaka, noga, kamen…

Je li Boljat već bio mrtav od posljedica udaraca?

Što se tiče pokojnog Boljata, vještakinja je rekla da su neposredni uzrok smrti strijelne rane leđa. Glavno je pitanje bilo je li Boljat već bio mrtav od posljedica udaraca, i to prije negoli je u njega, kako stoji u optužnici, pucao Šoljić.

"Ozljede glave, posebice prijelom kostiju čeono lijevo, osobito su teške i za život opasne ozljede i realno je bio ugrožen život oštećenog. Ta ozljeda mogla je dovesti do smrtnog ishoda, no trajanje nastupanja smrtnog ishoda je dulje. Bi li to bilo za pet minuta, pola sata ili ne bi uopće do njega došlo zbog liječničke intervencije, nemoguće je reći, to su sve spekulacije. Sve su ozljede u uzročno-posljedičnoj vezi, no ako bismo išli raščlanjivati koja bi ozljeda prva ili brže dovela do smrti, onda su to svakako strijelne rane leđa. Kod ovih ozljeda glave moguće je preživljavanje kao što sam već rekla", kazala je vještakinja.

Na pitanje Željka Gulišije, Šoljićeva odvjetnika, može li se izjasniti je li Boljat bio klinički mrtav nakon ozljeda zadobivenih u tučnjavi, vještakinja je kazala da ne zna što to znači, da to ne bi ni neurokirug mogao reći.

Suđenje se nastavlja krajem kolovoza svjedočenjem vještaka balističara MUP-ova Centra "Ivan Vučetić".