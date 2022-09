REŠETAO PO OBITELJSKIM KUĆAMA / Ovo je ubojica iz Lemić Brda: Šutke i pognute glave uveden je u karlovačku palaču pravde

Ivica Pavlačić-Para, 68-godišnjak osumnjičen da je u petak navečer pucao po Lemić Brdu iz vatrenog oružja i pritom ubio 65-godišnjaka te ranio još jednog muškarca iste dobi, priveden je u nedjelju ujutro u Državno odvjetništvo u Karlovcu. Šutke i pognute glave uveden je u karlovačku palaču pravde gdje će istražni sudac odlučiti hoće li mu se odrediti istražni zatvor nakon ispitivanja kod državnog odvjetnika. Prema rezultatima do sada provedenog dijela očevida, 69-godišnji osumnjičenik je u petak oko 18,30 sati došao do obiteljske kuće 65-godišnjaka te ga usmrtio iz vatrenog oružja. Zatim je otišao i do kuće drugog 65-godišnjaka i ranio ga hicem. Ispalio je više hitaca prema obiteljskim kućama, a na kraju zapalio i krovište na svojoj kući. Uhićen je kad se htio udaljiti vozilom, izvijestila je prije u subotu karlovačka policija. Na terenu je bilo više policijskih timova, i to pripadnika temeljne, kriminalističke i interventne policije PU karlovačke koji su ubrzo locirali osobu te uspostavili 'prvi prsten' osiguranja i stavili potencijalnog počinitelja pod nadzor, precizirala je policija. S obzirom na to da je bio naoružan i nije bilo poznato ima li u kući još osoba kojima prijeti opasnost, alarmirana je Antiteroristička jedinica Lučko koja ga je svladala i privela kad je opasnost za okolinu bila najmanja.