‘MALI KORAK ZA ANDRIJU, VELIK ZA HRVATSKU’: Vlasnik teretane pušten iz pritvora; ‘Bilo bi dosta da se ljudi ne bore za prava’

“Pravo na rad je pitanje osobnih sloboda i ljudskih prava. Ustav garantira pravo pred zakonom, a vidimo da nisu svi pred zakonom jednaki, jer jedni mogu raditi, drugi ne mogu”, rekao je Klarićev odvjetnik

Andrija Klarić otvorio je teretanu unatoč odlukama Nacionalnog stožera, a sada se nalazi u pritvoru.

“Bit će pušten na slobodu, DORH nije tražio istražni zatvor za njega. Otišao se razdužiti i kasnije će dati izjavu za medije. Sve je u rukama DORH-a dojam je da ne znamo hoće li se nastaviti ili ne”, kazao je Klarićev odvjetnik Gordan Marović.

“On to shvaća kao borbu ne samo za svoju pravdu, nego kao borbu za sve. Po njegovom, a citiram ga sada, on smatra da je bilo dosta da se ljudi ne bore za svoja vlastita prava”, dodao je Marović i kazao da je Klarić voljan boriti se do kraja.

Mali korak za Andriju

“To je jedan paradoks. Svi koji su trenirali, svi troje koji su bili tamo, svi su preboljeli koronavirus. Andrija je jučer primijenio iste one mjere koje se primjenjuju na sudu, dakle, mjerio je temperaturu, svima je utvrđeno je li im izrečena kakva mjera. On sve te ljude osobno poznaje, nikome nije izrečena mjera samoizolacije. On osjeća nepravdu, da mjere nisu ravnomjerno raspoređene za sve”, kazao je Klarićev odvjetnik, a prenosi N1.

“Pitanje je i same učinkovitosti mjera. Imamo eminentne znanstvenike, poput akademika Radmana koji je osporio učinkovitost tih mjera i gospodina Bakića (ni Radman, ni Bakić nisu epidemiolozi, op.a.) koji je to sve statistički obradio. Ne postoji uzročno-posljedična veza između pojedinih mjera koje Stožer propisuje i samog širenja virusa i to je ono što Andrija cijelo vrijeme prigovara i ukazuje”, kazao je Klarićev odvjetnik.

Na novinarsko pitanje zašto je to učinio s obzirom na kazne i da je to napravio sam, Marović je parafrazirao Neila Armstronga: “Ovo je mali korak za Andriju, veliki za Hrvatsku. Netko je konačno stavio svoje osobne interese ispred interesa društva.”

