RUSKO CJEPIVO SVE PRIVLAČNIJE EUROPI; Hrvatska znanstvenica: ‘Istražujemo mogućnost kombinacije Sputnika V i AstraZenece’

Jučer su u protekla 24 sata zabilježena 94 nova slučaja koronavirusa pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 2551

U Hrvatskoj je 1288 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 98

Ukupno je preminulo 5054 oboljelih

U svijetu je potvrđeno 103.538.277 slučajeva zaraze

Oporavilo se 75.140.210, a umrlo ukupno 2.238.022

Novi krug zatvaranja stajao bi španjolske tvrtke 1,8 mlrd eura tjedno

8:37 – Španjolske tvrtke tjedno bi gubile 1,8 milijardi eura ako vlada u cijeloj zemlji uvede novi krug zatvaranja, a gotovo dvije trećine toga gubitka pretrpjele bi male i srednje tvrtke, pokazala je najnovijia studija udruge za malo poduzetništvo.

Požeško-slavonska županija: 2

8:29 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 75 slučajeva zaraze koronavirusom, 53 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 22 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 180 osoba, a ukupno je testirano 27243 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 168 uzoraka, od kojih su 2 pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Kombinacija ruskog cjepiva i AstraZenecina?

8:02 – Dr. sc. Dragomira Majhen iz Laboratorija za staničnu biologiju Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu dio je Međunarodnog znanstvenog savjetodavnog odbora za rusko cjepivo Sputnik V. Rekla je za Večernji list da je Savjetodavni Odbor međunarodnih znanstvenika za cjepivo Sputnik V osnovan 18. siječnja radi razmjene mišljenja i ekspertiza u vezi s dosad dobivenim podatcima o cjepivu Sputnik V i njegovu daljnjem razvoju. “Istraživači koji su uključeni u razvoj cjepiva spremni su na suradnju i razmjenu znanja, što je pokazano i njihovom ponudom za zajedničkim istraživanjem prema AstraZeneci radi započinjanja kliničkih istraživanja kombinacije njihovih dvaju cjepiva”, otkrila je znanstvenica. S obzirom na to da je Mađarska prva zemlja EU koja je odobrila upotrebu Sputnika V pod uvjetima hitnog slučaja, kaže da je za očekivati je da će Rusija zatražiti registraciju Sputnika V i na teritoriju EU.

Rekla je da će odobravanje cjepiva sigurno ovisiti o rezultatima kliničkog istraživanja 3. faze koji su najavljeni za nekoliko dana. “S obzirom na to da je riječ o vektorskom cjepivu na bazi adenovirusa, pretpostavljam da bi postupak mogao biti sličan onome za cjepivo AstraZenece “, dodala je.. Iz HALMED-a potvrđuju kako je proizvođač cjepiva Sputnik V EMA-i podnio zahtjev za znanstveni savjet te su održane neobvezujuće konzultacije o mogućnostima postupka odobrenja. Međutim, trenutačno nije pokrenut postupak ocjene i odobravanja ovog cjepiva.

Kina uhitila 80 ljudi zbog lažnog cjepiva

7:03 – Kineska policija uhitila je više od 80 ljudi i zaplijenila 3 tisuće lažnih doza cjepiva protiv covida-19, prenosi državna novinska agencija Xinhua. Osumnjičeni su na planu radili od rujna prošle godine, a sve lažne doze su pronađene i zaplijenjene, piše Xinhua u ponedjeljak. Provladine novine Global Times, pozivajući se na izvor blizak kineskom proizvođaču cjepiva, prenose kako je cjepivo trebalo biti poslano u inozemstvo. Policija je raciju izvela na nekoliko lokacija, uključujući Peking, Šangaj i istočnu provinciju Šandong. Milijuni doza dvaju kineskih cjepiva, od Sinopharma i Sinovaca, poslani su u države u razvoju, posebno u Latinsku Ameriku i Aziju, prenosi Reuters. Mađarska je prošli petak postala prva članica Europske unije koja je odobrila kinesko cjepivo, a ono se već koristi u susjednoj Srbiji.

Božinović tvrdi da daljnje popuštanje ovisi o disciplini

7:02 – Potpredsjednik Vlade i načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović komentirao je u ponedjeljak smanjenje brojeva novooboljelih od Covida-19 u Hrvatskoj, naglasivši kako su mjere dale rezultate i da je disciplina građana utjecala na pozitivne trendove. Na dnevnoj bazi se sastajemo, analiziramo situaciju kako bismo što prije i sa što manje posljedica za zdravlje izašli iz ove situacije, rekao je Božinović u večerašnjem Dnevniku HTV-a. Božinović je kazao kako daljnje popuštanje mjera ovisi o tome koliko će se građani ponašati disciplinirano. Dodao je da se nada da će virus oslabiti kada dođe lijepo vrijeme. Rekao kako se nada da će se pametnim popuštanjem mjera doći u situaciju da će ugostitelji moći ostvarivati dobit u turističkoj predsezoni ili sezoni. Možda već za Uskrs.

Francuska skijališta ostaju zatvorena cijelu veljaču

7:01 – Francuske vlasti zbog pandemije koronavirusa ne planiraju otvoriti skijališta cijelu veljaču, a datum kad će se to dogoditi nije određen, objavio je u ponedjeljak premijer Jean Castex. „Zdravstvena situacija nam ne dopušta otvaranje skijališta“, napisao je francuski premijer na svom Twitter profilu nakon susreta s predstavnicima skijaških odredišta. Nije htio navesti kad bi se to ipak moglo dogoditi, no njegov ured je potvrdio napise medija da to neće biti u veljači, što je ranije kazao i ministar zdravstva Olivier Veran. Castex je najavio produženje financijske pomoći skijalištima koja su se nadala da će im se dopustiti otvaranje za nadolazeće zimske praznike. Vlasti su ranije razmatrale otvaranje početkom siječnja ako to dopusti epidemiološka situacija, no to se nije dogodilo, piše agencija dpa. U Francuskoj, koja je u nedjelju imala najveći broj pacijenata s covidom-19 u zadnjih devet tjedana, ne rade ni kafići i restorani, a granice su zatvorene za sva putovanja osim onih nužnih.

EMA započela procjenu lijeka protiv covida

7:00 – Europska agencija za lijekove (EMA) priopćila je u ponedjeljak da je započela procjenu novog lijeka protiv koronavirusa. Odbor EMA-e za medicinske proizvode za ljudsku uporabu (CHMP) razmatra učinkovitost lijeka REGN-COV2, kombinacije dvije vrste antitijela. Lijek, kojeg su zajedno razvili američki proizvođač Regeneron i švicarska tvrtka Hoffman-La Roche, navodno je korišten prošle godine za liječenje tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa oboljelog od covida-19. Prema EMA-i, u postupku procjene stručnjaci razmatraju podatke iz ispitivanja čak i ako ona još nisu dovršena i nije zatraženo odobrenje lijeka, što skraćuje postupak odobravanja. Jedna studija pokazuje da taj lijek može smanjiti količinu koronavirusa u krvi, navodi EMA. Međutim, još je prerano izvlačiti zaključke o koristima i rizicima. U Sjedinjenim Državama REGN-COV2 je dobio hitno odobrenje za upotrebu od Agencije za hranu i lijekove (FDA) u studenome. Hoće li EMA preporučiti Europskoj komisiji njegovo odobrenje u Europi, tek treba vidjeti.

Austrija i Danska i Madrid popuštaju mjere

7:00 – Austrija, Danska i prijestolnica Španjolske najavile su u ponedjeljak popuštanje mjera protiv covida-19 iako ostatak Španjolske i Europe uvodi strože mjere u borbi protiv trećeg vala zaraze. Austrija će idući tjedan ublažiti ‘lockdown’ i prijeći na policijski sat te otvoriti škole, trgovine, muzeje, galerije i zoološke vrtove. “Epidemiološki je problem jasan. Najsigurnije bi bilo ostati u lockdownu”, rekao je kancelar Sebastian Kurz na konferenciji za medije nakon sastanka sa znanstvenim stručnjacima, utjecajnim pokrajinskim guvernerima i oporbenim strankama.

“No znamo da postoji potreba djece da se vrate u škole, postoji potreba da se učini sve što treba kako bi nezaposlenost bila što niža i tu su naravno socijalni i psihološki aspekti koji se moraju uzeti u obzir”, dodao je Kurz. Samo će testirani učenici moći ići na nastavu, a ostali će je moći pratiti online, priopćila je austrijska vlada.

U Danskoj se idući ponedjeljak učenici nižih razreda osnovne škole vraćaju u klupe, rekao je ministar zdravstva Magnus Heunicke na brifingu za medije. Danska, koja je u strogom lockdownu od prosinca, bilježi pad novih zaraza i hospitalizacija od siječnja. No Heunicke je upozorio da je u porastu broj zaraženih novim sojem koronavirusa koji je prvo otkriven u Velikoj Britaniji. Madridska regija ovaj tjedan će početi ublažavati mjere protiv covida-19, najavili su dužnosnici u ponedjeljak.

Grupa od šestero umjesto dosadašnjih četvero ljudi moći će se okupljati na terasama restorana, a policijski sat koji je na snazi od 22 sata mogao bi se pomaknuti na ponoć. Stanovnicima je dopušteno jesti i piti unutar kafića i restorana, ali ih moraju napustiti do 21 sat. “Mi u Madridu činimo sve što je u našoj moći da ostavimo naše barove, restorane i naše kulturne prostore otvorenima unatoč političkom pritisku”, rekla je konzervativna regionalna liderica Isabel Diaz Ayuso. Madrid je dosegao 978 zaraženih na 100.000 stanovnika u 14 dana, što je više od nacionalnog prosjeka od 866 slučajeva. Ildefonsko Hernandez Aguado, profesor javnog zdravstva sa Sveučilišta Miguel Hernandez, rekao je da je inzistiranje regije da restorani ostanu otvoreni glavni razlog visoke stope zaraze.