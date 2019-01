OTKRIVEN SADRŽAJ OPROŠTAJNOG PISMA TROSTRUKOG UBOJICE U SUKOŠANU: ‘Žao mi je, molim vas za oprost’

Nakon što je informacija o trostrukom ubojstvu i samoubojstvu šokirala mještane Sukošana, otkrivaju se novi detalji o sukobu imovinskopravne prirode koji je trajao godinama

Nakon što je 62-godišnji Čedomir Keran ubio u nedjelju ujutro tri člana svoje obitelji i potom sebi oduzeo život, policija je pronašla oproštajno pismo u kojem je Keran zatražio oprost zbog toga što je učinio i priznao krvoproliće koje je počinio, otkriva Večernji list.

OTKRIVEN MOTIV KRVOLOČNOG TROSTRUKOG UBOJSTVA? ‘Šokirani smo, tko je ovo mogao slutiti?!’

Sve je isplanirao

Prema tvrdnjama policijskog izvora, Keran navodi kako mu je žao, ali da je sukob trajao već dulje vrijeme. Neslužbene informacije govore kako pismo ima četiri stranice.

Kako je trostruki ubojica u svojem pismu opisao zločin koji je počinio kao i svoje kretanje nakon zločina, može se zaključiti kako je Keran sve isplanirao.

“On je u rano nedjeljno jutro nešto prije sedam sati došao u kuću i čekao da netko od troje ukućana izađe u toalet u koji se navodno može ući tek izlaskom iz prostorije u kojoj su proveli noć. Tako je Keran, kako se navodi, pričekao da starica, koja je teško pokretna, uđe u toalet. Vrata su ostala otključana nakon čega je ušao u prostoriju u kojoj su bili njegova 64-godišnja sestra i njezin 37-godišnji sin te ih usmrtio u svega nekoliko minuta oštrim i tupim predmetom, udarcima sjekirom. Nakon što je ubio njih, presudio je u drugoj prostoriji i starici”, kazao je za Večernji list policijski izvor.

Tragedija koja je zaprepastila Hrvatsku

Keran je živio je u obiteljskoj dvojnoj kući koju je dijelio s obitelji svoje sestre s kojom je prije nekoliko godina došlo do nesuglasica. Naime, on je tražio pravo na dio kuće svoje sestre u kojoj je 18 godina živjela s obitelji. Budući da ona to nije htjela priznati, vođeni su dugotrajni sudski procesi. Na kraju je prošlog ljeta, po nalogu Čedomira kao upisanog vlasnika dijela kuće gdje se nalazi elektro brojilo, zadarska Elektra obitelji Čedomirove sestre isključila struju.

ODVJETNICA KRVNIKA IZ SUKOŠANA: ‘Ta obitelj je deset godina maltretirala, vrijeđala i klevetala Čedomira Kerana’

Oglasili se i odvjetnici

O tragediji oglasili su se i odvjetnik ubijene sestre, ali i odvjetnica ubojice.

Odvjetnik obitelji Obrovac Augustin Sudinja medijima izjavio da se obiteljska drama koja je prerasla u tragediju nije trebala dogoditi i pritom je istaknuo kako je bilo nehumano to što je Čedomir Keran isključio struju obitelji ubijene sestre još u lipnju, dok je s druge je strane odvjetnica Čedomira Kerana Ivana Raspović u svom priopćenju istaknula kako su Keran i njegova obitelj godinama maltretirani od obitelji njegove pokojne sestre.