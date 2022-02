U Beogradu i dalje traje potraga za nestalim 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem. On je, podsjetimo, nestao u noći s 30. na 31. prosinca iz beogradskog kluba "Gotik". Njegov otac Nenad Periš i dalje se nalazi u srpskoj prijestolnici.

"Vjerujte, više ne brojim dane, samo čekam da mi telefon zazvoni, da mi se javi Matej ili da mi neko javi da mi je sin pronađen. Realnost je ta koja me najviše muči, prošlo je puno vremena od Matejeva nestanka, ali onda pomislim kako još uvijek ima detalja koji ukazuju na to da je Matej živ. I to je ono što me drži na životu", poručio je Periš, prenosi Blic.

Matejev otac kazao je da mu je skoro svaki dan isti te da su mu najteža jutra jer mu na pomisao odmah dođe Matej te se zapita što ga čeka danas. "U kontaktu sam sa srpskom policijom, koja se trudi biti mi uvijek dostupna", dodao je.

'Često šećem uz rijeku'

Prije dva dana Nenad je bio u Smederevu gdje se također traga za Matejem. "Išao sam vidjeti potragu i prostor gdje traže Mateja. Dunav je velik kao more, širok je četiri do pet kilometara, ogroman je to prostor. Popodne idem u crkvu, nastojim prošetati malo s prijateljima, da dođem sebi. No, opet šećem uz rijeku jer mi je to mjesto, ta rijeka, jako bitna. Imam osjećaj da sam bliže Mateju i da ću dobiti odgovore, iako mi neke stvari još uvijek nisu jasne”, kazao je Periš.

"Ovdje sam u Beogradu isključivo da pronađem sina, a nakon toga možemo razgovarati o razlozima nestanka i što se i kako dogodilo", poručio je Matejev otac koji i dalje nema odgovor na brojna pitanja.

Na brojna pitanja i dalje nema odgovora

"Da ste došli na mjesto gdje se sve odigralo, imali biste ista pitanja kao i ja. Prvo biste vidjeli koliko je daleko, a onda biste pitali kako je Matej uopće tamo stigao. To su udaljenosti koje teško može prijeći brod u tako dugom vremenu, pa je još neshvatljivije kako se sve to moglo dogoditi", poručio je.

"Pa taj mobitel čiji se signal pojavljuje dva sata i dvadeset minuta nakon nestanka, kod Velikog ratnog otoka. Pa pretpostavka da je mobitel dao signal u vodi, a zbog dvije bazne stanice ne može se točno odrediti točka signala, a Mateja nigdje ne vidimo. Sve su to pitanja na koja nemamo odgovore. Ako tražite predmet, onda bi netko mogao nešto zaključiti i stati na kraj potrazi, ali kada tražite osobu, to nije nimalo lako, jer se ne možete tako lako odreći osobe", rekao je Nenad.

'Moram biti jak'

S obitelji koja je u Splitu čuje se nebrojeno puta dnevno. "Čujemo se svaka dva-tri sata. Muče se. Dok sam ja ovdje, oni su koncentrirani na vijesti iz Beograda. Svatko od njih to doživljava na svoj način, svaki ima drugačiji odnos prema Mateju, ali trudimo se ne pričati o tome, o prošlosti. Matej je uvijek tu, u svim našim razgovorima. Snagu crpim iz ljubavi prema sinu i svojoj obitelji. Moram biti jak, jer da nisam, to bi utjecalo na ostale članove moje obitelji", poručio je Nenad.

"Svaku večer liježem i ujutro ustajem s istom mišlju. A to je pronaći Mateja", zaključio je.